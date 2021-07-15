В киберспортивной компании Valve анонсировали выход новой портативной, ручной игровой консоли, которая станет развитием фирменной консоли Steam Box.

Новинка получила название Steam Deck и будет выглядеть по образу и подобию гибридной Nintendo Switch: с возможностью использовать её как портативное устройство или же вставлять в док-станцию, которую будут продавать отдельно, передает интернет-журнал "Игромания".

За внутренности новой консоли Steam Deck отвечает, между прочими, компания AMD: она поставляет процессоры Zen 2 + RDNA 2, оптимизированные для портативных игр. Их мощности должно быть достаточно, чтобы запускать новейшие ААА-игры.

При запуске Steam Deck игрокам будет доступна вся их Steam-библиотека. Новую гибридную консоль оценили в 400 долларов. Приём предварительных заказов стартует в пятницу, 16 июля.

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