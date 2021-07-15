При вынесении решения о многомиллионном штрафе для "Новой почты" были допущены процессуальные нарушения, а при применении санкций не был учтен принцип пропорциональности нарушения и наказания.

Об этом сообщила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

По ее словам, нарушения были выявлены комиссией Госпродпотребслужбы, которая была создана для проведения проверки действий сотрудников службы в Харьковской области, которые принимали решение о 325,9 миллионов гривен по результатам внеплановой проверки.

Напомним, Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей оштрафовала "Новую почту" на сумму 325,9 млн гривен после внеплановой проверки на отделениях №49 (Харьков) и №3 (Чугуев, Харьковской области).

Причиной проверок стали жалобы от двух клиентов на то, что на почте повредили посылку стоимостью 500 гривен, а также на то, что клиента обсчитали на отделении.

После этого глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая заявила, что ведомство не будет штрафовать "Новую почту" из-за поврежденной посылки в Харьковской области и была назначена комиссия по расследованию инцидента.