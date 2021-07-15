Вечером 15 июля в Донецкой области был обстрелян поселок городского типа Нью-Йорк. В результате пострадали жилая и хозяйственная постройки.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

"Сегодня около 19:30 российские оккупанты совершили обстрел г. Нью-Йорк, в очередной раз доказывая, что жизнь мирного населения для них ничего не стоит. В результате обстрела повреждена крыша дома и крыша гаража. Информации о пострадавших на данный момент нет", - написал чиновник.

По его данным, правоохранители предварительно квалифицировали обстрел по статье 438 Уголовного кодекса - "Нарушение законов и обычаев войны". Детали происшествия устанавливаются, добавил Кириленко.

Прифронтовой поселок попал в новостные ленты в начале июля, когда Верховная Рада сменила его прежнее название Новгородское в Нью-Йорк. "Страна" рассказывала историю появления этого топонима.

Мы также сообщали, что решение парламента о переименовании поприветствовало посольство США. Оно поздравило жителей с возвращением их населенному пункту исторического названия.

Также мы приводили мнение жителей самого Нью-Йорка по поводу переименования.