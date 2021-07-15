В Германии катастрофически растет количество жертв обрушившейся на страну непогоды. По данным полиции, число погибших в результате урагана и наводнения увеличилось как минимум до 58 человек. Об этом пишет Bild.

В полиции не исключают, что число жертв еще будет расти. Десятки людей числятся пропавшими без вести. Некоторые населенные пункты оказались отрезанными водой и к ним до сих пор нельзя подобраться из-за затопленных дорог и разрушенных мостов.

В пяти районах в земле Северный Рейн-Вестфалия ведется эвакуация населения в связи с угрозой прорыва дамбы. В городе Трир после разлива местной реки эвакуированы около 350 человек. В спасательных работах задействованы силы бундесвера.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила соболезнования семьям погибших.

В Германии говорят, что такого обильного дождя, который не прекращался несколько дней в стране не было 200 лет.

Также стало известно, что в пострадавшем от наводнения городе Штольберг вблизи Аахена полиция поймала нескольких мародеров, которые попытались воспользоваться стихийным бедствием.

По данным правоохранителей, зафиксированы единичные попытки ограбления магазинов, брошенных без присмотра из-за чрезвычайной ситуации. На улицах Штольберга дежурят около сотни полицейских, чтобы защитить заброшенные дома от ограбления, пишет Тagesspiegel.

Ранее "Страна" писала о том, что на Германию обрушился мощнейший потоп, полиция сообщает о погибших и пропавших без вести.

Также мы сообщали, что в Варшаве пронесся мощнейший ураган, ливень затопил улицы и станцию метро.