Программная статья президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" по указанию министра обороны России Сергея Шойгу включена в качестве одной из обязательных тем для занятий с военнослужащими по военно-политической подготовке в российской армии.

Об этом передает РБК со ссылкой на источники в Минобороны России.

По словам собеседника РБК, из-за большого числа военнослужащих в составе российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, статья президента России вызвала большой положительный отклик и обсуждения в военной среде. При этом ключевой тезис статьи о единстве украинского, белорусского и русского народов разделяется всеми российскими военнослужащими.

Учитывая такое внимание к статье, было решено включить ее в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки.

Статья "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована на сайте Кремля 12 июля. В ней Владимир Путин назвал трагедией возникшую в последние годы обстановку вокруг России и Украины. Президент России заявил, что Киев и Москва являются частями одного исторического и духовного пространства.

"Духовные, человеческие, цивилизационные связи русских и украинцев формировались столетиями, восходят к одним истокам, зака­лялись общими испытаниями, достижениями и победами, а родство двух народов - в сердцах и памяти тех, кто живет в современных России и Украине, в кровном родстве", - написал Путин.

Позже президент России признался, что размышлял над этой статьей несколько месяцев.

Как сообщала "Страна", Владимир Путин ответил на вопросы по поводу его свежей статьи.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский увидел позитив в статье Путина о единстве украинского и русского народов.