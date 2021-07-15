Сайт Конституционного суда опубликовал решение о признании конституционным закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Согласно документу, суд не считает, что русскоязычные граждане нуждаются в юридической защите, поскольку они не являются социальной группой.

На это положение вердикта обратила внимание в своем Телеграм-канале представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря.

"Конституционный суд отметил, что, опираясь на исторические и социологические (видимо, имеются в виду социальные - Ред.) процессы, которые происходили до обретения Украиной независимости, можно сделать вывод, что "русскоязычные граждане Украины не представляют цельной социальной единицы как группа, имеющая право на юридическую защиту как этническая или языковая единица, зато являются политическим конструктом". Исходя из этого и других соображений суд пришел к выводу, что тезис авторов представления о дискриминации "русскоязычных граждан" является юридически несостоятельным", - написала Совгиря.

Напомним, КС вынес свой вердикт о конституционности тотальной украинизации 14 июля.

Он вызвал бурные обсуждения в соцсетях, которые разбирала "Страна" в отдельном материале.