В Украине подтверждены четыре случая инфицирования ковид-штаммом Дельта.

После того, как заражение этим штаммом заподозрили у двоих жительниц Закарпатья, вернувшихся из России, 13 июля Институт молекулярной биологии и генетики подтвердил еще два случая. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

14 июля Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус сообщил о росте случаев инфицирования и смертности от Covid-19 в пяти из шести регионов ВОЗ. Это обусловлено ростом распространенности в мире штамма Дельта. На сегодня этот штамм вируса уже обнаружили в 111 странах. Ожидается, что он станет доминирующим.

По данным ЦГЗ, в Украине новой волны пандемии стоит ждать уже осенью. Но если население не будет соблюдать элементарные противоэпидемические требования - ношение масок и соблюдение дистанции - подъем заболеваемости может произойти и раньше.

"Важно вакцинироваться, особенно людям из групп риска - людям старше 60 лет, с сопутствующими заболеваниями, в частности онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, а также родственникам и людям, проживающим с ними или ухаживающим за ними", - говорится в сообщении.

Медики напомнили основные правила, которые помогут уберечься от Covid-19

носите маску, прикрывая нос и рот;

придерживайтесь физической дистанции - 1,5 метра от других;

мойте руки с мылом, пользуйтесь антисептиками;

не прикасайтесь к лицу грязными руками

чихайте и кашляйте в сгиб локтя или в салфетку;

регулярно проветривайте помещение, дезинфицируйте поверхности;

вацинируйтесь;

следите за своим здоровьем, и если появляются симптомы заболевания, безотлагательно обращайтесь к врачу, при необходимости придерживайтесь самоизоляции.

Ранее "Страна" писала о том, что в ВОЗ заявили, что поспешили исключить версию об утечке коронавируса из лаборатории Китая.

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