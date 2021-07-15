Около здания Министерства внутренних дел, что на улице Академика Богомольца в Киеве, проходит ранее анонсированная обвиняемым в убийстве радикалом Сергеем Стерненко акция празднования отставки Арсена Авакова. Вскоре после начала на нее явился сам Стерненко.

Об этом передает корреспондент "Страны".

Акция выдалась не слишком многочисленной. Как сообщает журналист, по состоянию на 20:25 под зданием ведомства собрались не более 100-150 человек.

Организаторы запустили музыку. Кто-то под нее принялся танцевать, несколько молодых людей набивали мяч. Никто ничего не скандировал, однако участники развернули плакат с требованием сменить систему.

У Стерненко взяли интервью представители СМИ.

Фото: Страна

На месте мероприятия работает полиция диалога.

Напомним, Аваков написал заявление об уходе с поста МВД 13 июля, а 15-го числа Рада отправила его в отставку.

"Страна" разбиралась, что означает для украинской политики и улицы уход главы МВД, который руководил им с 2014 года.

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