Пока Украина изнывает от сильной жары, циклон "Бернд" принес в Германию обильные ливни, которые вызвали наводнение в некоторых регионах.

Из берегов вышел Рейн и его притоки. Затоплены дороги, разрушены дома. Сообщается, что более сорока человек погибли. Еще несколько десятков пропали без вести.

Собрали подробности ситуации в Германии.

Более 43 погибших, разрушены шесть домов

Мощные ливни обрушились на ФРГ с приходом циклона "Бернд". Дожди не прекращаются с начала недели.

Особенно пострадали регионы на западе страны. Сообщается. что не менее 43 человек погибли. Еще несколько десятков пропали.

Среди погибших 82-летний пенсионер, который упал в затопленный подвал своего дома, двое пожарных 46 и 52 лет, несколько тел нашли в затопленных подвалах домов, кто-то утонул в реке.

Некоторые населенные пункты отрезаны от внешнего мира из-за затопленных дорог. Людям пришлось ждать помощи, сидя на крышах домов. Их эвакуировали с помощью вертолетов.

Многие участки железной дороги в земле Северный Рейн-Вестфалия затоплены.

Среди особо пострадавших территорий также район Айвайлер в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Там обрушились шесть домов, перебои с водой и электроэнергией. Объявлено чрезвычайное положение.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что потрясена катастрофой и выразила соболезнования родным и близким погибших.

Фото и видео потопа в Германии

Спасателям приходится работать в очень сложных условиях. "В Трире даже пожарная машина стоит глубоко в воде. Спасатели хотят вывести людей из домов" - пишет Bild.

Фото:: Stadt Trier

В числе особо пострадавших город Хеппинген (округ Арвайлер).

Фото: Jürgen Mahnke

В Дернау (район Арвайлер) наводнение обрушилось на весь город и разрушило дома.

Фото: Andreas Arnold

Плотина на озере Штайнбахтальшперре.

Фото: Reinhard Roskaritz

Масштаб бедствий демонстрируют и видео в сети.

Вот еще жуткие кадры наводнения.

Жуткие кадры из Германии. Сильнейшие ливни обрушились на запад страны, затоплены целые населенные пункты. Количество жертв продолжает расти, десятки человек пропали без вести pic.twitter.com/35DGHUX1WS — DW на русском (@dw_russian) July 15, 2021

Ливни принесли прохладную погоду. Сейчас в Германии днем всего +18...+20.