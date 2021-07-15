Украинская молодежь все чаще откладывает вступление в брак на более поздний возраст. Об этом "Стране" рассказала заведующая отделом исследований демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Ирина Курило.

По ее словам, средний возраст вступления в первый брак у мужчин сегодня составляет почти 29 лет, у женщин - около 26 лет.

"А еще в советский период, особенно в сельской местности Украины, склонность к ранним бракам (до 20 лет) среди девушек была практически сопоставимой с африканскими странами", - утверждает эксперт.

При этом тенденция отказа или откладывания вступления в брак более выражена в крупных городах Украины.

"Мы проводили локальный опрос, в результате которого выяснилось, что среди студентов отдельных киевских вузов 15% молодых парней отвечали, что вообще не планируют связывать себя узами брака. Причем имелся в виду любой брак - даже без официальной регистрации", - сообщила эксперт.

Ирина Курило считает, что снижение желания молодых украинцев вступать в зарегистрированный брак является проявлением общеевропейских тенденций в сфере брачно-семейных отношений.

"Это общая тенденция, в которой мы идем как бы вдогонку за странами северной и западной Европы. Там такие паттерны брачно-семейных отношений развивались активно еще со второй половины 20 века. Например, широкое распространение получили незарегистрированные брачные союзы, затем движение "чайлдфри" и т.п.", - рассказала демограф.

Кроме этого, Ирина Курило считает, что на "откладывание" регистрации брака в Украине влияет и экономическое положение, жилищная неустроенность молодых людей и другие факторы.

"Также это вопрос изменения жизненных приоритетов молодежи, ее стремления к профессионаной самореализации, распространения экономической независимости женщин. В связи с т.н. пробными браками (когда люди живут вместе, не расписываясь в ЗАГСе) время вступления в официальный брак скорее откладывается, нежели от него отказываются насовсем", - отмечает демограф.

Курило добавила, что популярное мнение о потребности прежде всего женщин в браке - всего лишь стереотип. На самом деле в контексте продолжительности жизни брак более "выгоден" мужчинам, что подтверждено социсследованиями.

"Почему-то считается, что брак больше нужен женщинам, особенно зарегистрированный. Но по факту - он больше нужен мужчинам. Доказано, что мужчины в браке живут гораздо дольше, чем те, кто находится вне брака; а вот по женщинам столь весомого разрыва нет. Это подтверждается статистическими данными, правда довольно старыми, поскольку сейчас из-за информационных сложностей обновить подобные расчеты нет возможности. Самая низкая при этом продолжительность жизни у мужчин в разводе, которые живут даже меньше холостяков", - заявила демограф.

Она уточнила, что женатые мужчины ведут более здоровый образ жизни, а это напрямую влияет на ее продолжительность.

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