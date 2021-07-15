"Глава ДНР" Денис Пушилин планирует подать заявление о вступлении в партию "Единая Россия".

Как передает "Донецкое агентство новостей" (ДАН), об этом Пушилин заявил 15 июля во время пресс-конференции по итогам форума "Россия-Донбасс: единство приоритетов", который проходит в Донецке.

На пресс-конференции у "главы ДНР" спросили, будет ли он вступать в ряды всероссийской партии "Единая Россия".

"Всегда нужно действовать исходя из тех внутренних приоритетов, которые есть у человека, то что он считает правильным. Поэтому это считаю абсолютно правильным шагом с моей стороны. Конечно же буду", - ответил Пушилин.

Как сообщает ДАН, в рамках форума "Россия-Донбасс: единство приоритетов" в Донецке открылась площадка для записи в ряды партии "Единая Россия".

Форум "Россия-Донбасс: единство приоритетов" проходит в Донецке при поддержке политической партии "Единая Россия". Среди его участников - первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы Виктор Водолацкий и депутат Госдумы, координатор интеграционного комитета "Россия - Донбасс" Андрей Козенко. Также присутствуют политические и общественные деятели, ученые, педагоги, студенты, представители общественных организаций и движений РФ, "ДНР" и "ЛНР".

Месяц назад российский президент Владимир Путин назвал первую пятерку партии "Единая Россия" на предстоящих выборах в Госдуму. В нее вошли министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и трое других людей.

Как писала "Страна", жителям "ЛДНР" можно будет голосовать на выборах в российский парламент. Мы рассказывали, как в "республиках" готовятся к выборам.