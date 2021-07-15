Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не планировал устроить государственный переворот после проигрыша на выборах в 2020 году своему оппоненту из демократической партии Джо Байдену.

"Я никогда никому не угрожал и не говорил о перевороте в нашем правительстве. Как это смешно! Сожалею, что приходится сообщать вам об этом, но выборы - это и есть моя форма "переворота"? и даже если бы я собирался совершить переворот, то одним из последних людей, с которым я бы хотел это сделать, был бы генерал Марк Милли" - говорится в заявлении Трампа, опубликованном на его сайте.

Таким образом экс-президент отреагировал на информацию из книги лауреатов Пулитцеровской премии репортеров "Washington Post" Кэрол Леонниг и Филипа Ракера "Я один могу это исправить". В ней говорилось, что председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли опасался государственного переворота, который якобы мог устроить Дональд Трамп вместе с соратниками после проигрыша на последних президентских выборах.

Отметим, что Трамп до сих пор не признает, что проиграл на выборах США в честной политической борьбе, а не благодаря фальсификациям. В то же время он утверждал, что серьезно рассматривает возможность баллотироваться на второй срок в 2024 году.