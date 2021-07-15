Два месяца спустя после поручения Джо Байдена в течение 90 дней собрать информацию о происхождении нового коронавируса гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус признал, что связь между пандемией COVID-19 и утечкой вируса из китайской лаборатории исключили слишком рано.

Его слова приводит агентство Associated Press.

Гебрейесус, который традиционно с почтением относится к могущественным странам - членам ВОЗ, заявил, что получение доступа к данным было проблемой для международной группы, которая в начале этого года побывала в Китае для расследования источника коронавируса.

Гендиректор ВОЗ сказал журналистам, что возглавляемая им организация "просит Китай быть прозрачным, открытым и сотрудничать, особенно в отношении информации, первичных данных", которые ВОЗ запрашивала в первые дни пандемии.

Он добавил, что теорию о том, что вирус мог ускользнуть из китайской правительственной лаборатории в Ухане, исключили из версий происхождения заразы преждевременно. Это заявление противоречит мартовскому отчету той же ВОЗ, в котором делается вывод о том, что лабораторная утечка "крайне маловероятна".

"Я сам был лаборантом, я иммунолог, и я работал в лаборатории, и в лаборатории случаются несчастные случаи. Это обычное дело", - заверил Гебрейесус.

Он полагает, что "проверка случившегося важна, особенно в наших лабораториях", - чтобы определить, имела ли пандемия какие-либо связи с лабораториями.

"Нам нужна информация, прямая информация о том, какова была ситуация в этой лаборатории до и в начале пандемии. Если мы получим полную информацию, мы можем исключить лабораторное происхождение", - сказал глава ВОЗ.

Между тем на протяжении всей пандемии Гебрейесус неоднократно хвалил Китай за его оперативность в борьбе с вирусом и прозрачность, хотя другие высокопоставленные официальные лица ВОЗ считали, что их китайские коллеги скрывают информацию.

Между тем в самом Китае считают попытки связать происхождение COVID-19 с лабораторией политически мотивированными. В марте МИД страны призвал ВОЗ изучить версию утечки коронавируса из американской лаборатории.

К слову, теорию утечки в КНР активно поддерживают не только в США, но и в Великобритании. После поручения Байдена британская разведка решила поддержать версию о создании коронавируса в китайской лаборатории.