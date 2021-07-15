В Минздраве украинцам напомнили об опасности солнечных ожогов, которые можно легко получить в такие жаркие дни, которые сейчас стоят в Украине. Получение ожога можно сразу и не заметить, они могут проявиться через несколько часов. Об этом предупреждает Центр общественного здоровья.

"Кожа - это орган, наиболее подверженный воздействию УФ-излучения, что может способствовать появлению эритем, солнечных ожогов, старению кожи, меланоме и др", - говорится в сообщении.

По данным медиков, человек, у которого обнаружен солнечный ожог, испытывает боль, а его кожа красная и горячая на ощупь. Также среди симптомов выделяют: отек, небольшие пузыри, наполненные жидкостью, которые могут лопнуть, головную боль, лихорадку, тошноту и усталость (в случае сильного ожога), глаза, болят и слезятся.

При этом медики напоминают, что любая часть тела, даже мочки ушей, губы, кожа головы - могут получить ожоги.

Обязательно обращайтесь к врачу, если:

из-за солнечного ожога образуются пузыри, покрывающие большую часть всего тела;

волдыри возникают на лице, руках или половых органах;

возникает сильный отек в месте ожога;

признаки инфекции: боль, гной или красные полосы у открытых пузырей и тому подобное;

у вас нет улучшений в течение нескольких дней.

Пользуйтесь советами, чтобы избежать ожогов:

Не находитесь на солнце с 11:00 до 16:00, когда оно светит сильнее.

Не используйте солярии.

Прикрывайте открытые участки тела. Подумайте об использовании специально разработанной одежды для защиты от солнца. Проверьте на этикетке фактор защиты от ультрафиолета (UPF), что указывает насколько ткань блокирует солнечный свет. Чем выше UPF, тем лучше.

Часто используйте солнцезащитный крем с не менее 30+ SPF. Наносите его на открытые участки тела за 15-30 минут до выхода на улицу.

Защищайте детей от солнца. Если вы на улице, позаботьтесь чтобы малыш находился в тени. Не давайте детям попадать под прямые солнечные лучи, особенно в жаркие часы.

Надевайте солнцезащитные очки (с защитой от UVA и UVB лучей) и шляпу с широкими полями, чтобы прикрыть лицо, уши и шею.

Некоторые лекарственные средства (определенные антибиотики, ретиноиды и т.д.) могут вызывать повышенную чувствительность к солнцу. Проконсультируйтесь с врачом относительно таких побочных эффектов.

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