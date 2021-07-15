Борис Горячев, на протяжении почти двух десятков лет работавший солистом российского коллектива "Хор Турецкого", умер после трех недель борьбы с коронавирусной инфекцией. В октябре ему должно было исполниться 50 лет.

Сообщение о смерти коллеги и его некролог опубликован в официальном Инстаграме певческого коллектива.

"Друзья, с большой раной на сердце сообщаем вам ужасную новость: Бориса Горячева с нами больше нет… Три недели он боролся с этой заразой! Мы молились и надеялись на чудо! Но у Бога свои планы… И ковид оказался сильнее", - говорится в посте от 15 июля.

Также коллеги певца написали, что Борис всегда отличался жизнерадостностью и даже после госпитализации писал хористам смски с заверениями, что все будет хорошо.

"Боря, мы тут, на земле, тебя не подведём. Мы будем стараться сохранить твой подход к жизни и быть достойными!" - гласит запись.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хор Турецкого (@turetsky_choir)

Борис родился в 1971 году в Москве. Окончив Хоровое училище имени Свешникова, поступил в Московскую консерваторию, откуда позже перевелся на отделение хорового дирижирования Музыкально-педагогического института имени Гнесиных .

Свою творческую карьеру он начинал в мужском камерном хоре "Акафист", который исполнял русскую духовную музыку. В 1995 году начал работать в хоре "Пересвет", параллельно занимаясь собственным проектом - его квартет исполнял духовную и русскую народную музыку. В 2003 году он присоединился к "Хору Турецкого".

У артиста остались супруга и двухлетняя дочь.

Как сообщала "Страна", 15 июля не стало и известнейшего рок-музыканта и актера Петра Мамонова. Его тоже убил коронавирус.

А чуть менее месяца назад COVID-19 унес жизнь гитариста группы "Тату" и основателя I.F.K. Максима Галстьяна.