ЕС внес Украину в "белый" список стран, которым снимут ограничения на поездки в Европу

Совет Европы рекомендует странам ЕС с 15 июля снять въездные ограничения для граждан Украины.

Об этом сообщает официальный сайт Совета Европы.

После рассмотрения в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на необязательные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, для которых следует снять ограничения на поездки. В частности, из списка исключили Руанду и Таиланд и добавили туда Украину.

Как предусмотрено в рекомендации Совета, этот список будет и далее регулярно пересматриваться и, в зависимости от ситуации с коронавирусом, обновляться.

Исходя из критериев и условий, изложенных в рекомендации, с 15 июля 2021 года государства-члены ЕС должны постепенно отменить ограничения на въезд для жителей следующих третьих стран:

Албания

Армения

Австралия

Азербайджан

Босния и Герцеговина

Бруней-Даруссалам

Канада

Израиль

Япония

Иордания

Ливан

Черногория

Новая Зеландия

Катар

Молдова

Республика Северная Македония

Саудовская Аравия

Сербия

Сингапур

Южная Корея

Украина

Соединенные Штаты Америки

Китай (при условии подтверждения взаимности)

Ограничения на поездки также должны быть постепенно отменены для особых административных районов Китая - Гонконга и Макао.

В категории субъектов и территориальных властей, которые не признаны государствами по крайней мере одним государством-членом, ограничения на поездки для Косово и Тайваня также должны быть постепенно отменены.

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны считаться резидентами ЕС для данной рекомендации.

Страны Шенгенского соглашения (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария) также принимают участие в этой рекомендации.

Решение включить Украину в список по причине благоприятных факторов, связанных с уменьшением угрозы коронавируса, было принято на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС (на уровне послов).

Критерии определения третьих стран, для которых необходимо отменить текущие ограничения на поездки, были обновлены 20 мая 2021 года. Они охватывают эпидемиологическую ситуацию и общий ответ на COVID-19, а также надежность доступной информации и источников данных. Взаимность также следует учитывать в каждом конкретном случае.

Список стран, для которых рекомендуется разрешить поездки в ЕС, пересматривается каждые две недели.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как украинцам попасть в ЕС по безвизу после вакцинации, и публиковала полный список стран и требований.

Кроме того, мы писали, как страны Евросоюза на практике пускают привитых украинцев.