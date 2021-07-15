Украинцы смогут посещать страны Евросоюза при условии выполнения условий въезда, связанных с пандемией. Фото: Flickr

Совет Европы рекомендует странам ЕС с 15 июля снять въездные ограничения для граждан Украины.

Об этом сообщает официальный сайт Совета Европы.

После рассмотрения в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на необязательные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, для которых следует снять ограничения на поездки. В частности, из списка исключили Руанду и Таиланд и добавили туда Украину.

Как предусмотрено в рекомендации Совета, этот список будет и далее регулярно пересматриваться и, в зависимости от ситуации с коронавирусом, обновляться.

Исходя из критериев и условий, изложенных в рекомендации, с 15 июля 2021 года государства-члены ЕС должны постепенно отменить ограничения на въезд для жителей следующих третьих стран:

  • Албания
  • Армения
  • Австралия
  • Азербайджан
  • Босния и Герцеговина
  • Бруней-Даруссалам
  • Канада
  • Израиль
  • Япония
  • Иордания
  • Ливан
  • Черногория
  • Новая Зеландия
  • Катар
  • Молдова
  • Республика Северная Македония
  • Саудовская Аравия
  • Сербия
  • Сингапур
  • Южная Корея
  • Украина
  • Соединенные Штаты Америки
  • Китай (при условии подтверждения взаимности)

Ограничения на поездки также должны быть постепенно отменены для особых административных районов Китая - Гонконга и Макао.

В категории субъектов и территориальных властей, которые не признаны государствами по крайней мере одним государством-членом, ограничения на поездки для Косово и Тайваня также должны быть постепенно отменены.

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны считаться резидентами ЕС для данной рекомендации.

Страны Шенгенского соглашения (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария) также принимают участие в этой рекомендации.

ЕС внес Украину в "белый" список стран, которым снимут ограничения на поездки в Европу

Решение включить Украину в список по причине благоприятных факторов, связанных с уменьшением угрозы коронавируса, было принято на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС (на уровне послов).

Критерии определения третьих стран, для которых необходимо отменить текущие ограничения на поездки, были обновлены 20 мая 2021 года. Они охватывают эпидемиологическую ситуацию и общий ответ на COVID-19, а также надежность доступной информации и источников данных. Взаимность также следует учитывать в каждом конкретном случае.

Список стран, для которых рекомендуется разрешить поездки в ЕС, пересматривается каждые две недели.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как украинцам попасть в ЕС по безвизу после вакцинации, и публиковала полный список стран и требований.

Кроме того, мы писали, как страны Евросоюза на практике пускают привитых украинцев.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.