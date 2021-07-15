ЕС внес Украину в "белый" список стран, которым снимут ограничения на поездки в Европу
Совет Европы рекомендует странам ЕС с 15 июля снять въездные ограничения для граждан Украины.
Об этом сообщает официальный сайт Совета Европы.
После рассмотрения в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на необязательные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, для которых следует снять ограничения на поездки. В частности, из списка исключили Руанду и Таиланд и добавили туда Украину.
Как предусмотрено в рекомендации Совета, этот список будет и далее регулярно пересматриваться и, в зависимости от ситуации с коронавирусом, обновляться.
Исходя из критериев и условий, изложенных в рекомендации, с 15 июля 2021 года государства-члены ЕС должны постепенно отменить ограничения на въезд для жителей следующих третьих стран:
- Албания
- Армения
- Австралия
- Азербайджан
- Босния и Герцеговина
- Бруней-Даруссалам
- Канада
- Израиль
- Япония
- Иордания
- Ливан
- Черногория
- Новая Зеландия
- Катар
- Молдова
- Республика Северная Македония
- Саудовская Аравия
- Сербия
- Сингапур
- Южная Корея
- Украина
- Соединенные Штаты Америки
- Китай (при условии подтверждения взаимности)
Ограничения на поездки также должны быть постепенно отменены для особых административных районов Китая - Гонконга и Макао.
В категории субъектов и территориальных властей, которые не признаны государствами по крайней мере одним государством-членом, ограничения на поездки для Косово и Тайваня также должны быть постепенно отменены.
Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны считаться резидентами ЕС для данной рекомендации.
Страны Шенгенского соглашения (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария) также принимают участие в этой рекомендации.
Решение включить Украину в список по причине благоприятных факторов, связанных с уменьшением угрозы коронавируса, было принято на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС (на уровне послов).
Критерии определения третьих стран, для которых необходимо отменить текущие ограничения на поездки, были обновлены 20 мая 2021 года. Они охватывают эпидемиологическую ситуацию и общий ответ на COVID-19, а также надежность доступной информации и источников данных. Взаимность также следует учитывать в каждом конкретном случае.
Список стран, для которых рекомендуется разрешить поездки в ЕС, пересматривается каждые две недели.
Напомним, "Страна" подробно писала о том, как украинцам попасть в ЕС по безвизу после вакцинации, и публиковала полный список стран и требований.
Кроме того, мы писали, как страны Евросоюза на практике пускают привитых украинцев.