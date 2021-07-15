Глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко, который сообщил "Стране" о нарушении холодовой цепи при транспортировке вакцины Pfizer в Харьков, назвал враньем заявление замминистра здравоохранения о том, что испорчена была не вакцина, а трекер в боксе, который якобы показывал неправильную температуру.

"Это вранье, которым замглавы МОЗ пытается прикрыть халатность при перевозке вакцины. И самое ужасное, что судя по его заявлению, эту вакцину еще могут передать в центры вакцинации", - говорит Кравченко.

По его словам, подобные нарушения холодовой цепи при перевозке вакцины происходят тотально по всей Украине, просто пока только один этот факт в Харькове получилось предать публичной огласке.

"Именно по этой причине коллеги из Гослекслужбы передали то видео, которое опубликовала "Страна". Эти факты скрываются, так как должностные лица хотят повторного заморозить эту явно испорченную вакцину и отправить в другие регионы, в погоне за своими политическими дивидендами. И чтобы просто по шее не получить за то, что допустили такое невежество", - рассказал "Стране" Сергей Кравченко.

Он также подробно объяснил, почему не верит в оправдания чиновников и в версию с испорченным трекером.

"По инструкции вакцина Pfizer требует ультранизких температур при транспортировке - от минус 60 до минус 80 градусов. Сама вакцина - это флаконы с замороженной суспензией (один замороженный флакон содержит пять доз вакцины, после разведения их становится шесть). Эта суспензия поддается влиянию различных физических факторов - температуры, солнечного света (ультрафиолета), и даже тряски. Эту вакцину нельзя трясти, даже взбалтывать! Поэтому, когда директор департамента здравоохранения Харьковской области заявляет, что можно транспортировать Pfizer при плюс 2-8 градусов по Цельсию - это вранье и явное нарушение. Эта вакцина может транспортироваться только в замороженной форме", - акцентирует эксперт.

Он объясняет, что вакцину Pfizer можно размораживать только после того, как она поступит в пункт вакцинации. Суспензия может на протяжении трех часов размораживаться в холодильнике при температуре плюс 2-8 градусов, либо на протяжении 40-45 минут при комнатной температуре.

Фрагмент пояснительной записки к вакцине Pfizer. Скриншот

"После того, как вакцина разморожена - исключительно в пункте вакцинации, - она может на протяжении 5 суток храниться в специальном фармацевтическом холодильнике при температуре плюс 2-8 градусов. Но не транспортироваться при такой температуре! Потому что, еще раз повторю для чиновников, - при тряске вакцина портится", - утверждает Сергей Кравченко.

Глава Медицинской палаты также рассказал "Стране", что нужно делать с вакциной после разморозки.

Согласно инструкции, в пункте вакцинации перед применением медицинский сотрудник должен вскрыть флакон, перепроверить трекеры температуры, и аккуратными вращательными движениями повернуть флакон десять раз - ни в коем случае не трясти. После этого суспензия разводится с помощью прилагающегося к вакцине растворителя. Тогда медработник еще раз должен совершить десять вращательных движений флакона, после чего на протяжении шести часов вакцина должна быть использована. В разведенном состоянии препарат может храниться не больше шести часов.

По словам Сергея Кравченко, версия директора департамента здравоохранения Харьковской области о том, что трекер показывал температуру не плюс 12, а минус 12 градусов в контейнере с вакциной также не выдерживает критики. Причем это опровергается элементарными законами физики, утверждает эксперт.

"Версия о том, что трекер в контейнере с вакциной показывал якобы не плюс 12 градусов, а минус, - это откровенное вранье. Если бы в боксе была температура даже минус 10 градусов, то когда его вскрыли, из-за перепада давления и температуры конденсат должен был испаряться из контейнера, и вы визуально увидели бы холодное облако. Чего на этом видео не было. Это элементарное физическое явление. Замминистра, конечно, может рассказывать что угодно, но законы физики с ним не согласны",- говорит Сергей Кравченко.

К тому же, на кадрах из Харькова видно, что вакцина перевозилась не в сертифицированной медицинском боксе, а в неком пенопластовом контейнере, что тоже является нарушением. А внутри него не было холодовых элементов - Кравченко полагает, что никто и не стремился создать в боксе минусовую температуру.

"На трекере в видео четко видна температура - 10,3 и 12,6. Без знака "плюс" или "минус". Напомню, что шкала Цельсия определяется от нуля в сторону плюса просто цифрами, без знака "плюс", а ниже ноля - со знаком "минус". Если бы в контейнере была температура минус 12, на трекере был бы указан знак "минус", - объясняет Сергей Кравченко.

Кроме того, даже если бы вакцина перевозилась в боксе при температуре минус 12 градусов, это все равно является нарушением холодового режима.

"Это все равно уже по сути размороженная суспензия, которая была подвержена тряске. То есть она, так или иначе, уже превратилась в довольно сомнительный продукт, который применять на человеке категорически нельзя", - отмечает Сергей Кравченко.

Он настаивает на том, что чиновники обманывают граждан, пытаясь списать нарушение условий транспортировки вакцины на якобы сломанный трекер, чтобы повторно заморозить эту партию вакцин и отправить в другой регион.

"Я утверждаю, что замминистра врет. И точно также врет директор департамента здравоохранения Харьковской области. Вопрос транспортировки и хранения вакцины Pfizer с сохранением холодовой цепи подробно показан в обучающем курсе по вакцинам от ВОЗ. Он есть в свободном доступе. Любой может перепроверить мои слова - в том числе замминистра по евроинтеграции", - резюмировал Сергей Кравченко.

Напомним, вчера в Харькове разгорелся скандал после того, как 38 тысяч доз вакцины Pfizer доставили в регион с грубым нарушением условий хранения. После этого Минздрав отреагировал на скандал с вакцинами Pfizer в Харькове, заявив, что не вакцина была испорчена, а датчик.

Также мы сообщали, что после скандала с Pfizer в Украине изменили условия хранения американской вакцины.