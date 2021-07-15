В четверг, 15 июля, Верховная Рада Украины провалила поправку народного депутата от "Слуга народа" и известного блогера Максима Бужанского, в которой предлагалось позволить нацменьшинствам обучаться на родном языке и отменить штрафы для бизнеса за нарушение языкового законодательства.

За них проголосовало всего 42 депутата.

"После того, как вчера руководство "слуг" заявило , что отзывает свои правки к закону, стало понятно, что фракция президента не поддержит и правку Бужанского, которую он отзывать не стал", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, в четверг, 15 июля, народные избранники от "Слуги народа" предлагали рассмотреть поправки к языковому закону, которые смягчают его нормы. В числе прочего, собирались предложить освободить фильмы от обязательного украинского дубляжа.

Однако за день до рассмотрения, 14 апреля, нардепы отозвали поправки. При этом Максим Бужанский рассказал "Стране", что две свои поправки он не отзывал.

Также сообщалось, что спикер украинского парламента Дмитрий Разумков считает, что "мовный закон" должен быть изменен в соответствии с требованиями Венецианской комиссии. Венецианская комиссия в свою очередь, еще в 2019 году рекомендовала украинскому правительству пересмотреть "языковой закон".