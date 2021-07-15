Пресс-служба Конституционного суда опубликовала его решение о признании конституционным закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", предусматривающего тотальную украинизацию.

Документ появился на сайте КС 15 июля.

В нем сказано, что владение украинским языком является обязанностью каждого гражданина Украины.

"Владеть украинским языком как языком своего гражданства - обязанность каждого гражданина Украины. При этом каждый гражданин Украины свободен в выборе языка или языков для личного общения", - сказано в вердикте.

При этом судьи решили, что порядок функционирования украинского языка как государственного и его поддержка государством должны сочетаться с уважительным отношением к языкам национальных меньшинств, исторически проживающих в пределах Украины, и обеспечением защиты языковых прав лиц, принадлежащих к таким меньшинствам.

"Украинский язык является неотделимым атрибутом украинской государственности, сохраняет свою историческую преемственность от древнекиевской эпохи. Украинский язык - непременное условие (conditio sine qua non) государственности Украины и ее соборности", - считают в КСУ.

В документе утверждается, что нормы закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного никоим образом не дискриминируют русскоязычных граждан и не ограничивают перечень языков коренных народов и национальных меньшинств, о чем заявляли народные депутаты, которые подали представление о конституционности закона в КС.

"Конституционный суд установил, что оспариваемый закон не содержит предписаний, которые могут ограничивать свободное развитие, использование и защиту языков, имеющих юридический статус языков национальных меньшинств (включая русский), а также тех предписаний, которые препятствовали бы государству способствовать развитию самобытности, в частности языковой, коренных народов и национальных меньшинств Украины", - написано в решении.

Суд также констатировал, что законодательное урегулирование, целью которого является утверждение украинского языка как государственного, защищает также и демократический строй нашего государства, а подобранные законодателем средства в рамках примененного в законе дифференцированного подхода соразмерны легитимной цели, которая преследовалась в оспариваемом законе.

"Суд считает, что оспариваемый закон является юридическим инструментом преодоления последствий длительного пребывания разных частей Украины в составе других государств и общей русификации Украины, которая продолжалась не одно столетие во время пребывания Украины в составе сначала царской России, а затем СССР, и является надлежащей юридической основой для внедрения институциональных механизмов, обеспечивающих функционирование украинского языка как государственного с возможностью применять государством меры поддерживающего действия (affirmative action) в пользу украинского языка, не препятствуя развитию, использованию и защите языков национальных меньшинств Украины", - уверены в КС.

Кроме того, Конституционный суд не обнаружил нарушений права законодательной инициативы народных депутатов Украины во время рассмотрения оспариваемого закона на пленарных заседаниях Верховной Рады и его принятия.

Решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и не подлежит обжалованию.

Ранее "Страна" приводила комментарий по поводу этого решения Александра Долженкова - основного автора представления в КС относительно неконституционности языкового закона.

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