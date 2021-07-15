Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2351, предусматривающий усиление мер, направленных на борьбу против жестокого обращения с животными. Документ вводит новые правила выгула и содержания животных, а также ухода за ними.

Соответствующее решение народные депутаты поддержали 285 голосами "за" в ходе заседания в четверг, 15 июля.

Документ предусматривает обязательное наличие поводка для выгула собак и других домашних животных, которые могут представлять опасность для жизни или здоровья человека, а также намордника на собаках опасных пород (в частности доберман, немецкий дог, немецкая овчарка, ротвейлер, американский бульдог, бультерьер). Также на домашних животных теперь должны обязательно быть ошейники с идентифицирующими пометками (такими как имя животного и адрес, где проживает его хозяин).

В то же время законопроект вводит запрет в течение года содержать животных людям, на которых налагалось административное взыскание или применялись меры воздействия за совершение правонарушения, связанного с жестоким обращением с животными, а также в течение 10 лет со дня вступления в законную силу обвинительного приговора касательно лиц, которые привлекались к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными или были освобождены от уголовной ответственности или производство по делу было закрыто по нереабилитирующим обстоятельствам.

Документ также запрещает умерщвление бездомных животных для регулирования их численности, и в то же время разрешает включать услуги по эвтаназии для животных для прекращения их страданий, причиненных болезнью или травмой.

Согласно закону, во время проведения клеймения, биркования, биостерилизации, обрезания части клюва, удаления или обрезания рогов и других болезненных процедур обязательно применяются методы обезболивания.

Помимо этого в проекте закона содержится запрет на использование животных в качестве мишеней при обучении стрельбе или в соревнованиях по стрельбе.

Законопроект предусматривает штраф за издевательства над животными, в том числе и бездомными, в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-5100 грн) с конфискацией животного, если пребывание его у владельца несет угрозу его жизни или здоровья.

Также депутаты разрешили штрафовать украинцев за неуборку владельцем животного его экскрементов во время выгула, содержание кошек и собак в запрещенных местах и выгул собак без поводков и намордников. Сумма штрафа составляет от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-340 грн). Однако в некоторых случаях нарушитель может обойтись простым предупреждением со стороны правоохранителей. Для должностных лиц за такие же нарушения может грозить штраф от двадцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (340-850 грн).

Также законопроект запрещает:

бить, убивать и травить бездомных животных;

попрошайничать с животными;

дарить их в качестве призов;

дрессировать животных вредным для них способом;

пропагандировать жестокость по отношению к животным;

удерживать дома больших хищников, ядовитых змей и хищных птиц;

удерживать "краснокнижных" животных в ресторанах, ночных клубах, отелях и на курортах;

предоставлять фотоуслуги с дикими животными в местах, которые не относятся к зоопаркам, циркам и дельфинариям;

использовать для работы больных, раненых или недокормленных животных.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования, и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу.

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