В последний рабочий день недели, пятницу, 16 июля, зависший над Украиной антициклон будет постепенно разрушаться, что повлечет за собой усиление неустойчивости атмосферы. Поэтому завтра в некоторых регионах в дневные часы небо затянется кучевыми облаками и некоторые из них принесут кратковременные дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

На большей территории Украины будет солнечно и сухо. Небольшие кратковременные дожди с грозами ожидаются днем ​​в северных, восточных областях, а также на Закарпатье и Прикарпатье.

Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +18-23. В дневные часы будет жарко - до +​​30-35. В Карпатах ночью +11-16 , днем ​​+23-28.

В пятницу в Киеве и области ночью без осадков, днем ​​местами небольшой кратковременный дождь.

Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

Температура по области ночью +18-23, днем ​​+30-35 градусов. В Киеве ночью +21-23, днем ​​+32-34.

Температура воды в реке Днепр по состоянию на 9:00 15 июля на гидрологическом посту Киев составляла +26 градусов, уровень воды 447 см.

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