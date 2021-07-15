Первая ракетка Украины теннисистка Элина Свитолина сделала последний пост в социальных сетях в роли "мисс Свитолиной", потому что уже завтра время она вступит в брак со своим женихом - французским теннисистом Гаэлем Монфисом и станет "миссис Монфис".

Фотографию с подписью "Последний пост как мисс Свитолина" спортсменка обнародовала в Facebook.

На снимке 26-летняя спортсменка предстала в купальнике, без макияжа и с мокрыми волосами. Она стоит на пляже и, слегка прищурившись, с улыбкой сомтрит в камеру.

Избранник Свитолиной, французский спортсмен Гаэль Монфис, также отметил, что это последний его день вне брака. Он опубликовал в Instagram-аккаунте свою фотографию с любимой, которую подписал: "Мой последний день как жениха".

Напомним, Гаэль и Элина встречаются с начала 2019-го. В июне того же года они примерно удалили совместный аккаунт. Возможно, это был первый перерыв в их отношениях. После этого они помирились. В феврале-2021 они опять расстались, но уже в апреле текущего года объявили в соцсетях о помолвке.

Также сообщалось, что Свитолина отдыхает на Французской Ривьере.