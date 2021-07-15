Двое-трое детей из каждой сотни новорожденных в Украине появляются на свет с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.

Об этом "Стране" сообщила заведующая отделом исследований демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Ирина Курило.

Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) - это процедура или методы лечения бесплодия, которые включают в себя манипуляции in vitro с человеческими ооцитами, спермой и эмбрионами с целью добиться наступления беременности. Сюда относится ЭКО, суррогатное материнство, а также использование донорской спермы и яйцеклеток.

По словам Ирины Курило, с каждым годом подобные услуги становятся все популярнее среди украинок.

"В Украине сейчас 2-3% всех детей рождается при помощи таких технологий (в 2019 году число таких рождений составило 11827). Это не так много среди общего числа новорожденных, но тем не менее, объемы предоставления таких услуг из года в год увеличиваются. При этом в Украине женщины начинают прибегать к использованию репродуктивных технологий гораздо раньше, чем в Европе. Поэтому, при прочих равных условиях и вероятность успешного применения соотвествующих методов выше (у женщин помоложе)", - утверждает Курило.

Демограф также рассказала "Стране", с чем связана популярность вспомогательных репродуктивных технологий среди женщин.

По ее мнению, мотивы, побуждающие женщин воспользоваться такого рода услугами, могут быть разными. Чаще всего это медицинские проблемы, но это может быть и нежелание связывать себя узами брака с мужчиной, трудности поиска партнера, желание сохранить личную свободу.

Ранее "Страна" писала о том, что за десять лет рождаемость в Украине снизилась на 40%.

Также мы сообщали, что в России для поднятия рождаемости хотят установить в городах памятники беременным.