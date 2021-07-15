В Москве в ДТП с участием самоката и велосипеда был смертельно травмирован доктор биологических наук, специалист в области физиологии зрения и физиологии сна, правнук поэта Федора Тютчева Иван Пигарёв. Ему было 80 лет.

Об этом сообщает РБК.

Столкновение произошло 11 июля на Воробьевых горах. Детали происшествия РБК рассказала пресс-служба Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН, где работал ученый.

"Иван Николаевич погиб. Он ехал на велосипеде, на велодорожке столкнулся с самокатом. Ему было 80 лет, он сам ездил на работу на велосипеде. Это произошло в районе МГУ, после столкновения оба водителя были увезены в реанимацию, утром Иван Николаевич скончался", - сказали в институте.

Дочь ученого Татьяна на своей странице в Фейсбуке написала о том, что после столкновения с самокатом Иван Пигарев попал в реанимацию. Ему сделали операцию по удалению внутренней гематомы в черепе. Однако после операции его состояние было очень тяжелым, он был на ИВЛ. Родственники до последнего верили в чудо, но физиолог вскоре умер.

Травмы ученого оказались несовместимыми с жизнью. Фото: Фейсбук/ tatiana.pigareva

По данным Главного управления внутренних дел Москвы, пока нет ясности, кто нарушил правила движения. Велосипедист и водитель самоката оба упали и потеряли сознание, оба были госпитализированы. Пигарев ударился головой об асфальт, получил серьезную черепно-мозговую травму, внутреннюю гематому.

Сейчас полиция ведет следствие.

Иван Николаевич Пигарев родился в 1941 году. Закончил биолого-почвенный факультет МГУ, занимался изучением работы зрительной системы. Написал более 60 статей в рецензируемых российских и зарубежных журналах. Пигарев был главным научным сотрудником Института проблем передачи информации. До последнего времени выступал с лекциями о теории сна как биологического процесса.

Подобные трагедии с участием самокатов нередки не только в России. Например, в Запорожье девушка на электросамокате сбила женщину и сбежала.

В связи с подобными ДТП и их тяжелыми последствиями в Верховной Раде появились проекты о правилах использования электросамокатов.