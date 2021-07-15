15 июля умер известный российский рок-музыкант, актер и поэт Петр Мамонов. Он был лидером группы "Звуки Му", снялся в главной роли в фильме "Остров".

70-летнего артиста в июле госпитализировали с коронавирусом в реанимацию. Его состояние было крайне тяжелым.

Петр Мамонов выступал с лекциями, в которых размышлял о вере и любви, о жизни, о боге. Отрывки из них разошлись на цитаты. Собрали одни из самых известных его высказываний.

О смирении

"Каждую ночь нужно задавать себе простенький вопросик: я прожил сегодняшний день — кому-нибудь от этого было хорошо? Вот я, знаменитый крутой артист, рок-н-ролльщик, — могу с вами разговаривать так, что вы по струнке будете ходить. Но разве мне от этого лучше будет? Или вам? Одно из имен дьявола — "разделяющий". Внутренний дьявол внушает: "Ты прав, старик, давай всех построй!". Я стараюсь таким не быть. Продвигаюсь в своей душевной работе каждый день. Комариными шажочками".

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"Надо бы нам всем, да и мне в первую очередь, научиться говорить себе "нет".

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"Учитесь проигрывать и не сожалеть об этом".

О любви

"Видеть хорошее, цепляться за него — единственный продуктивный путь. Другой человек может многое делать не так, но в чем-то он обязательно хорош. Вот за эту ниточку и надо тянуть, а на дрянь не обращать внимания. Любовь — это не чувство, а действие. Не надо пылать африканскими чувствами к старухе, уступая ей место в метро. Твой поступок — тоже любовь. Любовь — это вымыть посуду вне очереди".

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"На мой взгляд, святой отличается от грешного тем, что научился любить".

Об осуждении

"Если мы видим гадость, значит она в нас. Подобное соединяется с подобным. Если я говорю : вот пошел ворюга — значит я сам стырил если не тысячу долларов, то гвоздь. Не осуждайте людей — взгляните на себя"

О том, кто я

"Я однажды вошел в дом, думал — сейчас компьютер включу, а электричества не было. И я оказался в полной темноте. Лягте как-нибудь в темноте, отключите все "пикалки" и задайте себе такой вопрос: кто вы и как вы живете? Я вообще нормальный парень или так себе?"

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"Попробуйте стать перед зеркалом с чистым лицом, без гримас, выкиньте все мысли и посмотрите: "Какой я? Ух, ты, какой я отличный и удивительный! Какой замечательный". Надо себя полюбить. Всю чистоту, все божье в себе возлюбить.

О смысле жизни

"Один человек сказал: ты такие песни написал, потому что водку пил. Но я их написал не благодаря водке, а вопреки. С высоты своих 60 лет я говорю: нельзя терять в этой жизни ни минуты, времени мало, жизнь коротка, и в ней может быть прекрасен каждый момент. Важно утром встать и убрать вокруг. Если я проснулся в дурном настроении, не портвейн пью, а говорю: "Господи, что-то мне плохо. Я надеюсь на тебя, ничего у меня не получается". Вот это движение самое важное".

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"Зачем мы живем? Долгие годы я никак не отвечал на этот вопрос — бегал мимо. Был под кайфом, пил, дрался, твердил: "Я главный". А подлинный смысл жизни — любить. Это значит жертвовать, а жертвовать — это отдавать. Схема простейшая. Это не означает — ходить в церковь, ставить свечки и молиться".

О деньгах

"Деньги — это хорошо, дело все в мотиве. Вот две женщины моют пол. Одна для того, чтобы 15-го получить зарплату, а вторая, чтобы было чисто. В итоге они обе 15-го получат зарплату. Но одна моет "туда", а вторая мимо. Ножом можно человека убить, а можно хлеб порезать. Также и с деньгами".

О трудностях

"Если ты на самом дне, то у тебя на самом деле хорошее положение: тебе дальше некуда, кроме как наверх".

О любви к ближнему

"А был такой один случай, когда иду, денег нету, а подать надо. Человек сидит больной, бледный. Так я что сделал, нашелся тут же. Подошел к нему спокойнейшим образом, поднял его, обнял, и сказал: "Брат, прости меня, у меня ни копейки денег нету, но я тебя чрезвычайно уважаю, люблю и буду помнить всю свою жизнь". У него слезы потекли в два ручья, и у меня. И мы ушли, расстались, двое уязвимых, я уже в геройском виде, как в кинофильмах, а он вот здесь. Мы братья в уязвимости, вот в чем дело".

Петр Мамонов о жизни, вере и любви