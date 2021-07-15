Накануне встречи лидеров США и ФРГ Джо Байдена и Ангелы Меркель президент Украины Владимир Зеленский написал сообщение в твиттере, в котором выразил мнение, что два лидера будут противостоять России, а не поощрять ее. Также он надеется, что те не примут решений по Украине без нее.

"Встреча Байдена и Меркель может изменить будущее Европы. Ценности, принципы и безопасность нельзя обменять на экономические интересы. Я верю, что наши американские и немецкие партнеры будут совместно противодействовать агрессору, а не поощрять его. И никакого решения по Украине без Украины", - написал Зеленский, используя много эмоджи.

"Интересно, что Зеленский вообще говорит о нарративе "Запад готов сдать Украину России". Как будто есть опасение, что так и будет", - комментирует пост Зеленского телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель улетела в США, где 15 апреля встретится с президентом страны Джо Байденом.

Среди тем обсуждения - судьба проекта "Северный поток-2", мирное урегулирование конфликта на востоке Украины, отношения с Россией и Китаем, изменение климата и борьба с пандемией.

Накануне визита Меркель, как писала "Страна", Берлин заявил о сближении позиций с США по запуску "Северного потока - 2".

Мы также рассказывали, о чем договорились Меркель и Владимир Зеленский во время его недавнего визита в Берлин.