19 сентября в Киеве пройдет Марш равенства за права представителей ЛГБТ-сообщества в Украине. В этот раз участники мероприятия намерены требовать введения в действие законопроекта №5488, который предусматривает наказание за дискриминацию по гендерному, расовому, языковому и другим признакам.

Об этом сообщила организация "КиевПрайд", которая курирует вопросы проведения этого марша в столице.

"Главной темой Марша равенства станет безопасность и требование введения в действие законодательства о преступлениях на почве нетерпимости к ЛГБТ+ и другим группам, которые уже годами страдают от насилия. В частности, будут требовать имплементации законопроекта №5488 (документ еще не рассматривался в Верховной Раде, но был включен в повестку 15 июня - Ред.), который предусматривает наказание за подобные уголовные действия", - заявили организаторы.

Они также добавили, что активисты устали ждать изменений и терпеть систематические запугивания, давление, срывы мирных мероприятий и нападения на "ЛГБТ+ сообщество и людей, которые просто хотят быть собой".

"Мы сформируем Манифест с требованиями Марша равенства. Реформы, изменения, безопасность и свобода для граждан и гражданок - наш основной запрос этого года", - заявили в "КиевПрайде".

Также в рамках украинского национального ПрайдМесяца-2021 с 21 августа по 19 сентября в Киеве пройдут различные ЛГБТ+ мероприятия, поделились организаторы.

На самом Марше равенства в "КиевПрайде" ожидают увидеть около 10 тысяч человек.

Напомним, 27 мая в Киеве праворадикалы сорвали закрытый пресс-показ документального ЛГБТ-фильма "Будьмо Гей". Они разбили окно здания и бросили туда файер и шашку со слезоточивым газом. В результате все 20 посетителей показа получили ожоги глаз.

Также мы писали о том, как недавно в Киеве прошел марш трансгендеров, которому пытались помешать ультраправые.