"Страна" спросила у депутатов парламента, какой совет они могут дать украинцам о том, как прожить на прожиточный минимум.

Опрос опубликован в Tiktok "Страны"

Депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура объяснил, что жизнь украинцев на прожиточный минимум – задача не из легких.

"Сложно дать совет, потому что на него невозможно прожить. На него даже выжить нельзя", - считает он.

В то же время, Николай Тищенко из "Слуги народа" убежден, что в военное время украинцам необходимо в чем-то ограничивать себя.

"У нас идет война и все должны немного затянуть пояса. Сегодня такое время. В государстве где-то более трех миллиардов доллар находится "под матрасом", их нужно выводить из тени. Тогда можно будет жить и на прожиточный минимум", - утверждает нардеп.

Его коллега по фракции Даниил Гетманцев утверждает, что советовать, что-то тем, кто живет на прожиточный минимум — цинично, потому что сложно выжить за эти деньги.

"Мы делаем все возможное, чтобы прожиточный минимум увеличивался и мы вывели страну с той ситуации, в которую ее, к сожалению, завели в 2015 году, заморозив социальные стандарты. Какие-то практические советы, наверное, цинизм. Потому что мы с вами физически понимаем, что невозможно прожить на прожиточный минимум, люди имеют дополнительные источники доходов, имеют родственников и детей. Но государство не в полной мере исполняет свои социальные обязательства, это очевидный факт", - рассуждает он.

При этом, депутат из фракции "Слуга народа" Владлен Неклюдов в этой ситуации сожалеет не жителям страны, а правительству, но долю которого выпали сложные "вызовы".

"Я не специалист, чтобы раздавать советы. К сожалению, так произошло, что нам досталось в наследие такие вопросы, которые являются очень болезненными. Это отвечать на такие вызовы относительно обеспечения достойного уровня жизни людей", - сказал нардеп.

А вот Ирина Верещук, также от партии "Слуга народа", от советов отказалась, зато принесла извинения и рассказала о чувстве стыда перед гражданами, живущими "за копейки".

"Я бы не давала им никаких советов, а просто извинилась. Потому что они живут реально за копейки, за которые выжить невозможно. Когда я слышу, что люди выживают за 2 тыс. гривен, мне стыдно. Потому что значит, что мы делаем что-то не так, что-то нужно менять. Потому что жить за прожиточный минимум невозможно, а люди все равно живут. Так что никаких советов. Кроме извинений, больше ничего", - утверждает она.

Ольга Василевская-Смаглюк, депутат фракции "Слуга народа" воздержалась от советов.

"Сложно давать советы людям, которые, к сожалению, находятся за чертой бедности. Поэтому я, наверное, воздержусь", - добавила Василевская-Смаглюк.

В свою очередь, нардеп от партии "Слуга народа" Галина Янченко объяснила, что у неё нет советов, но она считает, что государство должно предпринять соответствующие действия, чтобы людей, живущих на прожиточный минимум было меньше.

"Нет никакого совета украинцам, которые живут на прожиточный минимум. Тут должен быть вопрос к парламентариям, правоохранительной и налоговой системе. Нам всем нужно сделать так, чтобы людей, который живут на прожиточный минимум, было меньше в Украине", - заявила она.

Ее коллега по парламенту Александр Дубинский не скромничал и призвал украинцев перестать голосовать за людей с ограниченными умственными способностями.

"Не голосовать за идиотов", - резюмировал он.

Напомним, ранее "Страна" интересовалась у селян о том, будут ли они продавать землю после 1 июля.

Также "Страна" проводила среди киевлян опрос о том, хотят ли киевляне видеть Украину в военном альянсе.

Ранее депутаты рассказали "Стране" насколько среди народных избранников популярны наркотики.