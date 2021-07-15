В Украине по просьбе компании-производителя изменили условия хранения американской вакцины от коронавируса Pfizer. Теперь ее можно хранить при температуре от +2 до +8 в течение месяца (раньше такое хранение допускалось в течение пяти дней). Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Пересмотреть условия хранения вакцины Pfizer производитель решил в мае 2021 года после серии новых исследований. Компания обратилась к регуляторам в сфере здравоохранения с просьбой ослабить требования к холодовой цепи и разрешить хранить неразведенный препарат при температуре от +2 до +8 в течение месяца. Европейский, британский и американские регуляторы уже изменили требования к хранению вакцины в своих странах.

24 июня Министерство здравоохранения Украины также получило официальное письмо от Pfizer Export B.V. с просьбой пересмотреть требования к холодовой цепи. Минздрав рассмотрел его и разрешил после разморозки хранить неразведенную вакцину при температуре от +2 до +8 в течение 31 дня.

"Эта норма применяется к партиям вакцины, срок годности которых истекает после 30 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, инструкция к новым партиям вакцины уже содержит обновленные требования к температуре хранения.

Напомним, накануне в Харькове разгорелся скандал из-за доставки вакцины Pfizer с грубым нарушением условий хранения. Также мы сообщали, что Минздрав отреагировал на скандал с вакцинами Pfizer в Харькове, заявив, что не вакцина испорчена, а датчик температуры.