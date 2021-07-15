Нардепы внесли тысячи поправок к скандальному законопроекту о повышении налогов

Народные депутаты уже зарегистрировали в профильном парламентском комитете около 3 тысяч поправок к законопроекту №5600, который предусматривает повышение налогов, в том числе и на добычу железной руды.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

По его словам, депутаты имеют возможность подавать правки до 23:59 сегодняшнего дня.

"Уже зашло в комитет 3000 правок к законопроекту. Но некоторые коллеги говорят, что ближе к ночи начнут заходить ещё тысячи", - написал нардеп.

Напомним, изначально этот законопроект называли "антиахметовским", так как он предусматривает повышение ренты на руду, а именно бизнесмен Ринат Ахметов является крупнейшим добытчиком этого ресурса в Украине.

Но на самом деле налоговые нововведения коснутся, без преувеличения, всех украинцев - от предпринимателей до простых граждан.

По словам нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук, в сессионном зале документ рассмотрят уже осенью, после каникул.

"Страна" разбиралась, какие новые налоги хотят выписать бизнесу и рядовым украинцам, выделив основные новации в своем материале.