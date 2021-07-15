В Латвии не хватает работников для сбора ягода - в предыдущие годы годы этим занимались приезжие гастрабайтеры, в основном из Украины, но сейчас они выбирают другие страны Евросоюза для работы - с более благоприятными условиями въезда.

Об этом сообщает Sputnik.

Одна из предпринимательниц, которая занимается выращиванием ягод, заявила, что половина ее урожая так и не будет собрана и сгниет на грядке. При этом на сборе ягод в Латвии можно заработать до полутора тысяч евро в месяц, но тем не менее найти работников не просто.

"Мы пытались привлечь жителей Латвии. Пришли люди, пришли очень хорошие люди, но их слишком мало, чтобы убрать эти поля. Их может собрать только большое количество рабочих, но такого количества местных ресурсов нет", – говорит хозяйка предприятия Mālpils zemenes.

Раньше на ягодных хозяйствах работали приезжие сборщики ягод, по большей части украинцы. Но теперь они стали выбирать другие страны Евросоюза для работы, где им могут предоставить лучшие условия труда.

"Прошло два года, когда больше не можем привлечь работников. Дай Бог, пройдет 10 лет и к нам смогут приезжать работники на облегченных условиях. Другие страны создают более свободные правила, чтобы облегчить мигрантам передвижение, но у нас все замедляется, а с фермерами не общаются", - жалуется один из предпринимателей.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, сколько можно заработать в этом сезоне в Польше на клубнике.

Также сообщалось, что настойчивый поляк трижды пытался пробраться через границу на сбор клубники в Украину.