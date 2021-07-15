Власти аннексированного Крыма не исключают введение обязательной вакцинации от Covid-19 для туристов, но это не коснется курортного сезона-2021. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на источник в руководстве Крыма.

По данным крымских журналистов, такая мера рассматривается в долгосрочной перспективе.

"Этим летом Крым примет всех туристов, вакцинация (на данный момент) носит рекомендательный характер. Более того - туристы могут вакцинироваться на полуострове прямо в санаториях и гостиницах. При поселении сертификаты никто требовать не планирует", - говорится в сообщении.

По словам "министра здравоохранения Крыма", пока на полуострове не собираются вводить обязательную вакцинацию для туристов.

Между тем появилась информация, что уже с пятницы, 16 июля, в севастопольские отели нельзя будет заселиться без сертификата о вакцинации. Исключение составляют дети до 18 лет и люди с медицинскими противопоказаниями.

Напомним, на курорты Краснодарского края будет пускать непривитых от коронавируса россиян, но их обяжут пройти вакцинацию.

Ранее "Страна" писала о том, что на курортах Херсонской области откроют пункты вакцинации от Covid-19 для всех желающих.

Также мы сообщали, что Кабмин определил правила выдачи ковид-паспортов, сертификат привитых украинцев будет действителен полгода.