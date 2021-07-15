Нидерландский журналист Питер де Врис, на которого совершили покушение в Амстердаме, скончался в больнице от полученных ранений.

Об этом сообщает издание RTL Nieuws.

По данным журналистов, до своей смерти Врис так и не приходил в сознание.

"Питер боролся до конца, но не смог выиграть эту битву. Он умер в окружении любящих его людей", - говорится в заявлении семьи 64-летнего Вриса.

Вечером 6 июля в Амстердаме неизвестный преступник выстрелил в журналиста не менее пяти раз, после чего пострадавший был госпитализирован. Полиция задержала нескольких подозреваемых, в том числе предполагаемого стрелка.

Питер де Врис - известный журналист, который занимался расследованиями деятельности организованных преступных группировок и наркокартелей. В 1980 году он расследовал похищение тогдашнего председателя пивного концерна Heineken Фредди Хайнекена и самостоятельно нашел одного из похитителей, который скрывался в Парагвае.

Также журналист помогал найти убийцу мальчика Ники Ферстаппена в летнем лагере в 1998 году. В сентябре 2020-го подозреваемого приговорили к 12,5 годам тюрьмы.

Врис также участвовал в качестве советника ключевого свидетеля обвинения в судебном процессе по делу наркобарона Ридуана Тахи, арестованного в 2019 году. Тахи, который является уроженцем Марокко, входил в список наиболее опасных преступников Нидерландов.

Напомним, недавно президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как противники властей планировали убить журналиста Григория Азаренка.

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