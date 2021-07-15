Под Верховной Радой проходит немногочисленная акция протеста против смягчающих поправок в закон об украинизации, которые нардепы собирались рассмотреть на заседании парламента в четверг, 15 июля, но в итоге отозвали их.

Как выяснилось, языковые активисты являются представителями движение "Відсіч", которое организовало протеста на концерте российского рэпера Басты. Несмотря на то, что "слуги народа" передумали смягчать закон о тотальной украинизации, протестующие требуют встречи с главой партии "Слуга народа" Александром Корниенко, сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Активисты держат в руках плакаты с красноречивыми лозунгами, обвиняют депутатов в желании "обменять мову на рубли", а возвращение русского языка в школы называют подготовкой учеников к оккупации.

Напомним, нардепы предлагали внести несколько поправок в закон о тотальной украинизации, которые подразумевали:

Отмену обязательной украинизации сериалов и фильмов.

Отмену экзаменов на знание украинского языка для значительной части чиновников.

Отмену штрафов за нарушение языкового законодательства.

Предоставление права на обучение на языках нацменьшинств (в том числе русском) на всех уровнях - и в школах, и в вузах.

Последние две правки вносил Максим Бужанский. И он сообщил "Стране", что их не отзывал. Однако, скорее всего фракция "Слуга народа" решила не давать ход правкам.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский ушел от ответа на вопрос об отношении к украинизации и сообщил, что этот вопрос лучше не поднимать.

Также мы сообщали, что КСУ узаконил тотальную украинизацию.