В Севастополе в противовес саммиту "Крымская платформа", который планируют провести 23 августа в Киеве, решили организовать свою научно-практическую конференцию "Крымская реальность России против "крымской мифологии" Украины". Организаторами выступают "Институт стран СНГ" и "Институт стран СНГ в Севастополе".

Об этом сообщает пресс-служба "Института стран СНГ".

В организации утверждают, что "Крымская платформа" проводится "для привлечения внимания недругов России" к вопросам, связанным с аннексией полуострова. Поэтому в Севастополе решили провести научно-практическую конференцию, "которая призвана развенчать домыслы, инсинуации и откровенную ложь" в отношении прошлого, настоящего и будущего Крыма.

В повестке дня конференции - вопросы истории Крыма, события 2014 года на полуострове, ущерб, полученный Крымом "от блокады". Конкретный список участников не опубликован. Приглашают политиков, ученых, экспертов из РФ и ближнего зарубежья. Мероприятие запланировано на 27 июля.

Напомним, Франция отправит на саммит "Крымской платформы" главу МИД.

Также мы писали о том, что Рада в августе соберется на два внеочередных заседания, посвященные "Крымской платформе" и Дню независимости.