Верховная Рада приняла законопроекты №3476 и №3477, которыми ввоз электромобилей и комплектующих к ним временно освобождается от налогообложения.

Такое решение народные депутаты поддержали в ходе заседания парламента в четверг, 15 июля.

Законопроект №3476 предусматривает, что до 1 января 2026 года от налогообложения НДС освобождается ввоз и поставки на таможенной территории новых транспортных средств, в том числе и произведенных в Украине, которые оснащены двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием, работающих исключительно на сжатом природном газе метане, сжиженном природном газе метане или биогазе.

Помимо этого до 1 января 2031 года освобождается от обложения НДС ввоз импортных товаров предприятиями, которые имеют, создают или модернизируют производственные мощности для промышленного производства транспортных средств.

В законопроекте речь идет о производстве:

транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими), классифицируемые в товарной позиции 8603 (только самоходные вагоны трамвайные и вагоны метро), субпозиции 8701 20, товарных позициях 8702-8705 согласно УКТ ВЭД,

транспорта, работающего на газе;





транспорта, работающего на газе; несамоходных трамвайных вагонов и вагонов метро.

При этом порядок ввоза и целевого использования этих товаров устанавливает правительство.

Согласно второму законопроекту, №3477, предусматривается освобождение до 1 января 2031 года от налогообложения ввозной пошлиной товаров, которые ввозят предприятия, имеющие, создающие или модернизирующие производственные мощности для промышленного производства вышеупомянутых транспортных средств. Речь идет о производстве вышеупомянутого транспорта.

При этом транспорт не будут освобождать от налогов, если они были произведены или ввозятся с территории РФ или неподконтрольной территории Украины.

Напомним, сегодня Рада значительно снизила налоги для игорного бизнеса.

Также парламент поддержал запрет продажи лекарств лицам младше 14 лет.