На заседании 15 июля Верховная Рада переименовала село Голобородько в Полтавской области. Теперь населенный пункт будет называться Новоселовка.

Узнавали, что известно про историю села, которое носило имя красного советского партизана - Ивана Голобородько, погибшего в 1920 году в бою с "кулацкими бандами". Но теперь, как известно, Голобородько в Украине ассоциируется с другим персонажем - героем сериала "Слуга народа", которого сыграл в свое время нынешний президент Владимир Зеленский.

История переименования

Небольшое село Голобородько с населением порядка 49 человек подчиняется Пирятинскому городскому совету и расположено в 52 км от районного центра - города Лубны.

Стоит это село в километре от левого берега реки Удай недалеко от села Заречье, а на его противоположном берегу находится город Пирятин.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что решение о переименовании приняли депутаты Полтавского областного совета. Вопрос о переименовании утвердил и Пирятинский райсовет.

Инициаторами законопроекта №5570 от 27 мая 2021 выступили нардепы от партии "Слуга народа" Андрей Клочко и Виталий Безгин. Те же, кто недавно инициировал переименование Новгородского в Нью-Йорк.

Предложение о возвращении селу исторического названия Новоселовка было рассмотрено на заседании парламента 15 июля в рамках закона "о декоммунизации". "За" проголосовали 320 депутатов.

Причем, предложение проголосовать за переименование села нардепы встретили со смехом, поскольку фамилию Голобородько носил главный герой сериала "Слуга народа", которого до президентства сыграл Владимир Зеленский.

Кто такой Иван Голобородько?

В пояснительной записке указано, что изначально село называлось Новосёловка, а название Голобородько появилось уже в советское время - в честь местного комсомольца и красного партизана Ивана Голобородько.

"Иван Голобородько - личность, которая связана с установлением советской власти на территории Украины и деятельностью коммунистической партии (руководитель краснопартизанского отряда в 1918 году, секретарь комсомольской организации Пирятинского уезда; погиб в 1920 году в бою с "кулацкими бандами" в составе продотряда во время проведения продразвёрстки)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Больше об этом человеке ничего не известно. Информации в открытых источниках о нем нет. И участвовал ли он на самом деле в продразверстке (когда у крестьян реквизировали хлеб) - или же об этом решили приписать для красного словца - неизвестно.

Интересно, что из соседнего села Заречье происходит еще один Голобородько - Илья Иванович. Это видный партийный деятель, который десять дет подряд входил в ЦК КПУ - с 1976 по 1986 годы.

Родом этот второй Голобородько из 1908 года. Также у него отчество "Иванович". И в 1928 году - через восемь лет после гибели Ивана - он закончил пирятинскую школу и пошел сразу по партийной линии - занимался ликвидацией безграмотности и возглавлял местные органы власти.

Но неизвестно, является ли этот партийный функционер сыном убитого кулаками Ивана Голобородько или его родственником. В то же время, наличие такого отца было для СССР хорошим стартом коммунистической карьеры.