"Страна" продолжает цикл сюжетов к 30-летию независимости Украины. Сегодня - 1993-й год.

В 93-м Украина отдала России большую часть Черноморского флота и начала передавать на утилизацию ядерный арсенал. К власти впервые пришли представители Донбасса, но не только они - в политике появился и будущий президент Виктор Ющенко.

Общество же продолжала лихорадить гиперинфляция, финансовые пирамиды, секты и веерные отключения света.

С экономической точки зрения это был самый тяжелый год за всю историю независимости.

Год рекордной инфляции и обнищания населения. А также первых и самых масштабных (вплоть до Майдана 2004 года) акций протеста.

Этот год вполне мог оказаться для Украины роковым. И она его прошла буквально по краю пропасти.

"Страна" анализирует, что происходило с Украиной на третий год независимости. Предыдущие статьи спецпроекта можно прочитать здесь.

Рекордная инфляция и ваучеры

Если в 1992 году цены выросли на две тысячи процентов, то на следующий год этот показатель оказался перекрыт в пять раз. Цифра в 10 206% оказалась абсолютным антирекордом Украины за всю ее историю.

Все потому, что продолжился процесс остановки советской промышленности: госзаказ исчез, а хозяйственные связи с бывшими республиками Союза были разорваны.

Раз переставали работать предприятия, неоткуда было брать и налоги (челноки их не платили). Соответственно, приходилось просто печатать деньги в гигантских количествах.

Плюс, как мы писали, энергоносители из России начали поставляться по мировым ценам.

Экономика продолжала деградировать до уровня натурального обмена. Зарплаты на предприятиях выдавали продуктами производства, которые люди пытались на что-то обменять. Да и в бизнесе процветал бартер.

В довершение всего жители Украины впервые, наверное, с войны, вспомнили, что означает жить без света. Начались веерные отключения, люди могли в день по 8-10 часов сидеть без электричества.

И это в государстве, где был замкнутый цикл производства электроэнергии и вообще - мощнейшая в восточной Европе генерация, включавшая и атомные станции. В общем достаточно наглядный показатель того, какой уровень "менеджмента" страной был у тогдашнего руководства.

Тем не менее, попытки построить капитализм продолжались. В 1993 году население узнало, что такое ваучеры - приватизационные сертификаты, которые украинцы могли вложить в предприятия, став таким образом их миноритарными акционерами.

В 93-м году продавать ваучеры еще было нельзя. Власти пытались подать дело так, что народ становится собственником национального богатства. Однако, учитывая, что экономика лежала в руинах, и прибыли предприятия не приносили, никакой пользы населению от ваучеров не было.

Практическое применение им нашли директора заводов, которые еще продолжали работать. Пользуясь влиянием на своих рабочих, они убеждали их вложить ваучеры в родное предприятие. Так многие коллективы смогли стать формальными владельцами своих заводов.

Впрочем, повторимся, профита простым людям от этого почти не былор. Зато схема позволила директорам укрепить свою власть - благодаря влиянию на коллективы акционеров, которые находились у директора в подчинении.

Ситуация изменилась лишь через год, когда ваучеры позволили продавать - но это уже другая история.

Забастовка на Донбассе

На фоне краха экономики, колоссального роста цен и падения доходов населения нарастали социальные волнения.

Центром протеста стал Донбасс.

В июне 1993 года там начались шахтерские забастовки, которые вскоре перекинулись и на другие отрасли.

На пике протестов в них участвовали сотни тысяч людей.

Они требовали не только денег, но и выдвигали политическую программу: восстановление связей с Россией, автономию региона.

Об этих протестах не очень было принято потом вспоминать, но это были крупнейшие акции в истории Украины вплоть до Майдана 2004 года. И они оказали очень серьезное влияние на ход истории страны.

Шахтерские забастовки в Донецке 1993 года

В Киеве эти события вызвал шок и панику. Некоторые призывали уже тогда начать "АТО" (хотя слово это не употребялось, конечно) на Донбассе и подавить "пророссийский мятеж" силой.

В частности, резко критиковал шахтеров писатель Олесь Гончар, который обзывал их "люмпенами".

Если б тогда украинские власти послушали горячие головы и начали бы силовую операцию в Донецке, то, с большой долей вероятности, это привело бы к гражданской войне, а возможно, и к краху молодой государственности, которая находилась в состоянии предельного хаоса.

Практически наверняка вслед за Донбассом столкновения начались бы и в Крыму (где нарастали пророссийские настроения), а, возможно, и в других регионах.

Но Кравчук и Верховная Рада решили вопрос компромиссом.

Во-первых, парламент выполнил одно из требования бастующих и назначил на 26 сентября 1993 года консультативный референдум о доверии/недоверии президенту и парламенту (его, правда, так и не провели, потому что Кравчук и Рада накануне этой даты объявили о проведении досрочных выборов в 1994 году).

Во-вторых, во власть ввели представителей донецкой элиты.

Таким образом в правительство попал тогдашний мэр Донецка, а в прошлом - директор шахты Засядько Ефим Звягильский. Ему сразу дали пост первого вице-премьера. Поднялись по карьерной лестнице тогда и многие другие представители Донбасса.

Сработаться со своим первым замом премьер-"днепропетровец" Леонид Кучма не смог и подал в отставку.

Леонид Звягислький и Леонид Кучма. Фото "Суспильне"

В премьерской рокировке проступили первые очертания борьбы двух крупных финансово-промышленных групп - днепропетровских и донецких, которые впервые пришли к власти в 1993 году. Вплоть до второго Майдана эти два основных "клана" будут рулить всей экономикой страны, периодически сменяя друг друга.

Параллельно менее заметная гуманитарная сфера будет потихоньку обживаться националистами и представителями Западной Украины.

Но на них коммерсанты юго-востока не будут обращать особого внимания, считая сферу образования и истории куда менее важной, чем, например, приватизацию предприятий. И не будут обращать внимание до тех пор, пока националисты не подомнут под себя информационно-смысловой дискурс и при поддержке Запада не начнут забирать у ФПГ политическую власть - последовательно через два Майдана.

Кстати, "отец" первого из них - будущий президент Виктор Ющенко - тоже пришел в большую политику в 1993 году. Он стал главой Национального банка, куда его привел бывший шеф НБУ Вадим Гетьман. Ющенко на своем посту продолжил печатать деньги и бросать их в топку гиперинфляции.

Время пирамид

В 1993 году оглушенный от потери ориентиров народ начали массово оболванивать по всем фронтам.

В марте Кабмин разрешил работу "доверительных сообществ" или трастов. Что открыто эпоху финансовых пирамид. Причем одновременно с Россией, где запустили самую известную из них - "МММ".

Принцип работы был прост: у населения принимали вклады под баснословные 10-15% в месяц. Такая доходность благодаря агрессивной рекламе привлекала миллионы вкладчиков. Проценты первым платились из вкладов последних. Понятно, что как только прекращался поток новых вкладчиков, пирамида рушилась.

Разница между "трастами" была только в том, что одни платили чуть дольше, а другие сразу исчезали с вкладами. Но так или иначе, через год-два эта система потерпела крах что в Украине, что в России.

Как вообще стал возможен столь массовый обман? Вопросы к государству того периода. Именно оно закрывало глаза на работу "трастов" и позволяло им обворовывать население. Которое и без того перебивалось с хлеба на воду.

По сути это была одна из форм первоначального накопления капитала путем воровства денег у людей.

Население же "повелось" на обман по нескольким причинам.

Во-первых, массовая реклама, которая в первые годы независимости действовала на украинцев и россиян совсем иначе, нежели сейчас. Тогда телевизор был авторитетным источником информации (стереотип еще советского времени), и людям не приходило в голову, что по ТВ могут так массово врать.

Во-вторых, многие люди увидели в "трастах" возможность вырваться из нищеты. И не стали критически оценивать то, что неслось с экранов ТВ. По сути, финансовые мошенники торговали надеждой.

Тот же бизнес был и у сект, которые начали набирать силу в это время. В 1993 году прогремело "Белое братство", которое 10 ноября собиралось совершить массовое самосожжение под Софийским собором, встречая таким образом "конец света". Последовала попытка захвата собора.

Правоохранители решились после этого наконец пресечь деятельность секты, которая действовала с 1990 года.

Задержали ее руководителей - "Марию Дэви Христос" (Марина Цвигун) и "Юоанна Свами" (Юрий Кривоногов). Они получили тюремные сроки.

Марина Цвигун и Юрий Кривоногов - основатели секты "Белое Братство"

Курировал дело будущий генпрокурор Украины Виктор Шокин. Позже он рассказывал, что Цвигун - жительница Донецка и депутат местного районного совета - во время десятого аборта пережила клиническую смерть и получила откровение: она – Матерь Мира, новый пророк, мессия, который должен спасти человечество.

Эту мысль ей внушил Кривоногов - муж Цвигун, который, будучи инженером по образованию, увлекся учением кришнаитов, а затем организовал свою "церковь".

После ареста и приговора, "Братство" исчезло. Но "братья", да и другие подобные организации, успели нанести много вреда: люди отписывали им квартиры и машины, у многих из-за секты оказались разрушены семьи.

Впрочем, было очевидно, что люди бросались в эти квазидуховные "пирамиды" по той же причине, почему несли деньги в "трасты": это было попыткой спастись от стресса, вызванного кризисом и нищетой. И найти хоть какую-то точку опоры.

Раздел ЧФ и вывоз ядерного оружия

В целом ситуация 1993 года была политически взрывоопасной. Помимо Донбасса, не забыли о планах на более широкую автономию - или вообще отделение - в Крыму. Местные депутаты приняли закон о президенте полуострова, который и был избран в следующем году.

Впрочем, тогда Крым в горячую точку не превратился. Во многом потому, что как раз в 1993 году смогли найти компромисс по разделу Черноморского флота Россия и Украина.

Массандровские соглашения об этом были заключены в сентябре 1993 года Кравчуком и Ельциным. Вкратце их суть была такова: Россия прощает Украине долги за газ, а Киев передает Москве всю основную инфраструктуру ЧФ.

То, что звучит сегодня как "зрада", в общем было единственно возможной сделкой. Москва крайне жестко ставила вопрос о том, что флот Украине отдавать не собирается. И если бы Киев пошел на обострение, то сценарий "возвращения Крыма в родную гавань" отыграли бы на двадцать лет раньше.

Второе соглашение касалось того, что Украина передаст на утилизацию в Россию свое ядерное оружие, за что Москва платила Киеву, который все равно не имел средств содержать этот арсенал. То есть Украина стала отказываться от ядерного статуса. Процесс завершился в 1994 году подписанием Будапештского меморандума.

Рекорд Бубки, "Грин Грей" и триумф "Динамо"

А вот на культурно-спортивном фронте были свои победы.

В 1993 году был разыгран второй чемпионат Украины по футболу. Победителем стало киевское "Динамо", которое вырвало победу у "Днепра". Чемпион первого украинского чемпионата, симферопольская "Таврия", заняла 10-е место.

Также был проведен первый Кубок Украины по футболу. Его тоже забрали "динамовцы", которые опередили львовские "Карпаты" 2:1.

Украинский спортсмен Сергей Бубка в Донецке установил мировой рекорд (для закрытых помещений). В пряжках с шестом он преодолел высоту 6 метров 15 сантиметров.

В Украине продолжили снимать совместные с Россией фильмы.

Самой плодотворной была Одесская киностудия. Там сняли комедию "Зефир в шоколаде" - любовную историю темнокожего детдомовца Васи и очаровательной блондинки-провинциалки - дочки капитана дальнего плавания. В ролях снялись такие известные актеры, как Александр Панкратов-Черный, Ирина Муравьева, Михаил Светин.

Также в Одессе сняли любовную драму о подростках - "Дикая любовь". Это уже полностью украинский фильм. По сюжету нешуточные страсти разгораются вокруг приехавшей в киевскую школу американки Сью, местным мажором и несколькими интернатовцами.

На кадрах можно увидеть Киев времен 90-х без небоскребов и иномарок на улицах.

Вообще детдомовцы, иностранцы и провинциалы стали главными героями большинства фильмов ого времени. Например, детдомовцы появились и в фильме "Кумпарсита".

Популярны в от время были и криминально-детективные истории, как в фильме "Гладиатор по найму" - совместная с Беларусью лента.

Полностью украинский фильм выдала киностудия им. Довженко - "Фучжоу" режиссера Михаила Ильенко.

В 1993 году в Киеве была основана украинская группа "Green Grey", которая триумфально выступила на московском фестивале "Живой звук" и получила там гран-при. Но первый альбом группа записала только в 1996 году.