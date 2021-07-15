Нобелевского лауреата и белорусскую оппозиционерку Светлану Алексиевич не пустили на самолет в Берлине из-за ложного сообщения о бомбе в ее вещах.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Фонда Ольги Токарчук.

Алексиевич должна была вылететь из Берлина во Вроцлав (Польша) на встречу с лауреатом Нобелевской премии Ольгой Токарчук.

"Поздно вечером мы узнали, что ее задержали в аэропорту Берлина, потому что в ее вещах якобы была бомба", - сообщили в фонде.

Вещи Алексиевич досмотрели и не нашли ничего опасного. Однако на самолет писательница опоздала. Во Вроцлав она добиралась на машине.

Алексиевич - первый белорусский лауреат Нобелевской премии. Она получила ее в области литературы в 2015 году "за полифоническое творчество - памятник страданию и мужеству в наше время". Самыми известными являются его книги "У войны не женское лицо" (1985), "Чернобыльская молитва" (1997), "Время секонд хэнд" (2013).

Напомним, после того, как в Беларуси летом прошлого года вспыхнули массовые протесты противников Александра Лукашенко, там сформировали Координационный совет оппозиции. Алексиевич вошла в его президиум.

Также мы писали о том, что Светлану Алексиевич в Беларуси в августе 2020 года вызвали на допрос из-за создания совета оппозиции. В сентябре этого же года она уехала в Германию.