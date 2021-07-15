В США обещают платить за информацию, которая поможет установить личность или местонахождение хакеров, действующих по указанию иностранного правительства и совершающих атаки против важнейших объектов инфраструктуры страны. Сумма вознаграждения может достигать 10 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

Платить за информацию о хакерах обещают в рамках программы под названием "Вознаграждение за правосудие", направленной на борьбу с международным терроризмом.

"В соответствии с серьезностью, с которой мы рассматриваем эти киберугрозы, программа "Вознаграждение за правосудие" создала канал передачи информации через Dark Web (на базе Tor) для защиты безопасности и защиты потенциальных источников. Программа также работает с межведомственными партнерами, чтобы обеспечить быструю обработку информации, а также возможное перемещение и выплату вознаграждений источникам. Вознаграждения могут включать платежи в криптовалюте", - сообщили в Госдепе США.

Напомним, недавно секретарь Госдепа США Блинкен заявил, что каждый четвертый американец становится жертвой киберпреступности, потери от которой превышают $4 млрд в год.

Также мы писали о том, что в Киеве разоблачили хакеров, чья атака на университеты США и корейские компании привела к ущербу в $500 млн.