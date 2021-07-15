Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук готова рассмотреть предложение стать новым министром обороны Украины. В то же время профильный парламентский комитет критически относится к деятельности Минобороны под руководством Андрея Тарана. Смена кадров в Кабмине ожидается уже осенью.

"Такое решение (о смене руководства Минобороны - Ред.) исключительно зависит от верховного главнокомандующего, это его вертикаль, его конституционные полномочия, и если такое решение будет принято, то оно будет принято именно им. Говорить о том, что сейчас идут какие-то разговоры, рано", - сказала Верещук в эфире "Украина 24".

На вопрос журналиста, рассмотрит ли она предложение стать министром обороны, если оно поступит, Верещук ответила утвердительно.

Тем временем замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в кулуарах Верховной Рады сообщила журналистам, что у профильного комитета есть претензии к деятельности Минобороны под руководством Тарана.

"Я знаю, что мои коллеги из профильного комитета уже несколько раз довольно критически высказывались во время заседания комитета (о министре обороны - Ред.). Говорили, что законопроектов министерство не готовит, не работает в законотворческой сфере. Были замечания по закупкам и по срокам (закупок), которые сдвинулись", - сказала она.

В то же время нардеп заявила, что все потенциальные изменения в составе Кабмина "могут быть только осенью".

"Я думаю, что, скорее всего, будут изменения в конкретных министерствах", - добавила Кравчук.

Напомним, 12 июля уже бывший министр внутренних дел Арсен Аваков встретился в Киеве с заместителем помощника государственного секретаря США в Бюро по европейским и евразийским делам Джорджем Кентом. На следующий день Аваков подал в отставку. Верховная Рада проголосовала за увольнение министра сегодня, 15 июля.

После отставки Авакова, 13 июля, Кент встретился с министром обороны Андреем Тараном. В тот же день в СМИ появилась информация, что в ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с народными депутатами от "Слуги народа" на заседании фракции будет обсуждаться вопрос замены министра обороны Андрея Тарана и министра юстиции Дениса Малюськи. Однако эта информация не подтвердилась.

Ранее "Страна" разбиралась, действительно ли власти намерены сменить руководство Минобороны.