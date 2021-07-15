В Украине не будут вводить обязательную вакцинацию населения от коронавируса. Однако могут ввести пропуск в рестораны и ТРЦ по ковид-паспортам и тестам, как во Франции.

Об этом "Стране" сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

"Позиция Минздрава состоит в том, что вакцинация в Украине является добровольной и бесплатной. Обязательной вакцинации у нас нет", - заявили в пресс-службе ведомства.

В Минздраве также сообщили, будут ли вводить пропуск в рестораны и торговые центры по тестам и по сертификатам о вакцинации, как во Франции.

В ведомстве не исключили, что в будущем могут применить такую практику в стране.

"Сейчас все карантинные ограничения, которые вводятся в Украине, регулируются постановлением Кабмина номер 1236. Там установлены уровни эпидопасности и определенные индикаторные показатели. Можно ли посещать определённые заведения или нельзя. В будущем, возможно, правительство Украины будет рассматривать возможность того, чтобы в период карантинных ограничений позволять обладателям цифровых ковидных сертификатов посещать заведения, где работает вакцинированный персонал. То есть, вакцинированный персонал - вакцинированные посетители. Но сейчас об этом ещё рано говорить. Нужно дождаться решения правительства", - сообщили "Стране" в пресс-службе Минздрава.

Напомним, накануне глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в Украине могут ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции, если главный санитарный врач страны Игорь Кузин примет соответствующее решение. Также он добавил, что за отказ от прививок будут наказывать.

При этом Ляшко также рассказал, что Министерство здравоохранения Украины готовит систему поощрений для украинцев, которые вакцинировались от коронавируса. По его словам, больше половины взрослого населения страны готово сделать прививку добровольно.

Между тем, глава комитета Верховной Рады по вопросам вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сожалеет, что законы Украины не позволяют ввести обязательную вакцинацию.