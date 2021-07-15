В прошлом году Украина потеряла численность населения, сопоставимую с числом жителей среднего областного центра– такого, как, например, Винница. Это произошла из-за превышения числа смертей над числом рождений.

Об этом в комментарии "Стране" заявила Заведующая отделом исследований демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Ирина Курило.

Эксперт утверждает, что в последнее время уровень депопуляции в Украине растет.

"Сейчас уже ощущается дефицит рабочей силы, растет демографическая нагрузка на трудоспособное население. За счет депопуляции мы каждый год теряем население среднего областного центра, почти такого, как Винница. Сейчас Украина – в тройке стран с самой высокой естественной убылью населения", – заявила Ирина Курило.

Демограф уточнила, что за последнее время в Украине заметно выросло и число смертей.

"Рост продолжительности жизни в Украине был ощутимым с 2008 по 2012-2014 гг, затем преобладали скорее стагнационные тенденции. По итогам 2020 года повышение смертности достаточно существенное. А уже в апреле текущего 2021 года общее число смертей составило 68 тыс., хотя в прошлые годы это было 27-28 тысяч. Сказалась волна эпидемии коронавируса, которую мы переживали этой весной. Кроме собственно смертей с установленным диагнозом Ковид-19, в январе -апреле 2021-го очень существенно (почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) возросло число смертей от болезней органов дыхания, в частности почти втрое – от пневмоний, которые, как можно предположить, тоже ассоциируются с КОВИД-19 ", - заявляет она.

Пандемия коронавируса, по словам демографа, повлияло не только на смертность, но и на рождаемость в Украине.

"Помесячное число рождений стало падать сверх обычного с сентября 2020 года. По-видимому, люди стали откладывать рождение детей «до лучших времен» в связи с эпидемией и ухудшением уровня благосостояния, до сих пор эта тенденция преобладает" - сказала демограф.

Напомним, за десять лет рождаемость в Украине снизилась на 40%, в результате численность населения упала более чем на два миллиона человек.

Также "Страна" подробно разбиралась, почему Украина ставит антирекорды по смертности и рождаемости.