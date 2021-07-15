Глава "ДНР" Денис Пушилин заявил, что украинская армия "целится в российских граждан", проживающих на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. По его данным, в прифронтовой зоне проживают более 1,5 тысячи граждан РФ.

Об этом Пушилин заявил в ходе форума "Россия - Донбасс: единство приоритетов" в четверг, 15 июля.

"Я подчеркиваю: украинская армия целится в российских граждан. Только в прифронтовых поселках Горловки российские паспорта получили более полутора тысяч жителей. 139 человек в многострадальном Зайцево, 324 в поселке шахты Глубокая, 297 – в Никитовке. В Гольме, которая буквально три дня назад была обстреляна из миномета, живет 241 российский гражданин", - заявил глава "ДНР".

На форуме в Донецке собрались более 800 представителей "ДНР", "ЛНР" и России. Также в мероприятии участвуют члены партии "Единая Россия".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал паспортизацию на неподконтрольном Киеву Донбассе первым шагом к аннексии региона Россией. Глава государства заявил, что также было и в Крыму - крымчанам раздавали российские паспорта.

Тем временем в Госдуме РФ сообщили, что уже 611 тысяч жителей "ЛДНР" получили российское гражданство по упрощенной схеме и смогут участвовать в голосовании на выборах в Госдуму РФ, которые пройдут в сентябре.