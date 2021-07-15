На этой неделе Украина стала самой жаркой страной Европы.

Днем термометры показывают рекордные +30...+35. Сейчас такая температура в Испании, Египте, Тунисе. Ученые говорят о том, что повысилась смертность, дорожники - что на дорогах местами плавится битум.

Разбирались, когда спадет аномальная жара, как ее переживают в Украине и какой прогноз дают синоптики до конца лета.

Битум прилипает к колесам, в транспорте - ад

Июльская жара бьет все рекорды. Так ночь с 14 на 15 июля в Киеве оказалась самой теплой за всю историю наблюдений, а это 140 лет (с 1881 года).

Из-за жары в Киеве на всех подъездах ограничили въезд грузовикам до 20:00. Это касается транспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Днем фуры могут переждать в специальных местах для отстоя вдоль дорог.

Таким образом хотят сохранить дороги. И в этом есть смысл, ведь от жары уже начало плавиться покрытие трасс. Например, в Черновицкой области из-за сильной жары начал плавиться битум на трассе национального значения Н-10. Речь идет об участке в пределах пгт. Лужаны Мамаевской ОТГ дороги Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - КПП "Мамалыга".

Из-за жары куски расплавленного битума прилипали к колесам и разлетались из-под них. Дорожники назвали причиной этого высокую температуру воздуха. При +30 градусов и больше асфальтобетон прогревается до +70. Кроме того, данный участок в последний раз ремонтировали в 2015 году и гарантийный срок ремонта закончился.

Духота и высокая температура уже привели к увеличению смертности в Украине. Об этом сообщили в Национальной академии наук. Если в первой половине июня был зафиксирован самый низкий уровень смертности за шесть лет (без учета данных по летальным случаям от коронавируса), то в конце месяца смертность выросла. Причиной роста назвали жару.

"Среди возможных объяснений – непосредственное влияние погодных условий: как известно, чрезмерная жара также может приводить к существенной избыточной смертности", - рассказали в НАН.

Цифр по июлю пока нет, но судя по тому, что он еще жарче, цифры могут быт неутешительными. Особенно от жары страдают люди с сердечными и сосудистыми заболеваниями.

Например, 15 июля стало известно, что в Киеве на рабочем месте умер водитель троллейбуса. Причина смерти пока не озвучена, но в июне был случай, когда из-за жары в столице потерял сознание водитель трамвая. Воздух в его кабине раскалился до невыносимых +47. Там не было ни форточки, ни кондиционера. Пострадавшему тогда оказали первую помощь и ему стало лучше.

В Киеве умер водитель троллейбуса

Тем временем МОЗ регулярно выпускает рекомендации, как улучшить самочувствие в сильную жару. Беременным посоветовали не пренебрегать полноценным здоровым питанием, даже, если хочется только мороженого и кваса.

Пить больше несладких, негазированных напитков - вода, чай. Есть больше свежих фруктов, овощей, легких и свежеприготовленных блюд. А вот употребление кофе, паштетов, мягкого мороженного с лотков, мяса и рыбы, морепродуктов стоит ограничить. Особенно, если это не свежеприготовленные блюда, а те, которые уже хранятся какое-то время. Также лучше класть в блюда меньше соли.

Также в Минздраве обращают внимание, что в жару крайне важно восполнять водный баланс в организме во избежание обезвоживания. Четкой формулы того, сколько пить воды - нет. Но можно ориентироваться на цифру 30-60 миллилитров на 1 килограмм веса в день. То есть человеку весом 60 кг нужно выпивать 1,8-3,6 литра в сутки.

Важно пить воду небольшими порциями в течении дня, а не только при чувстве жажды, поскольку жажда - это уже сигнал, что организму уже не хватает воды.

Когда спадет жара?

Синоптик Наталья Диденко пишет, что жара в Украине немного спадет с 20 июля. Начнет заходить свежий воздух, который принесет облегчение на западе, севере страны, в Киеве. В следующий вторник в этих регионах днем прогнозируют до +26. При этом жара немного задержится на юге и востоке.

Температурная карта погоды на 20 июля. facebook.com/tala.didenko

А пока антициклон не сдает позиции и в Украине в ближайшие дни будет очень жарко.

В пятницу, 16 июля, в Украине днем до +30...+35. Местами до +33...+37. Могут пройти отдельные локальные дожди в Винницкой, Харьковской областях, местами на западе, северных областях. Но масштабных дождей пока не видно.

В Киеве в эту пятницу +32...+35. Существует небольшая вероятность дождя.

"В отдельные дни +40". Прогноз до конца лета

Ранее "Страна" давала прогноз погоды на лето, который, как показывает практика, пока был довольно точным.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида пообещал, что украинцы ощутят на себе высокие температуры и в отдельные дни термометры покажут +40.

"Если проанализировать состояние погоды в летний период за последние лет двадцать, то получается, что не может быть лето сейчас холодным ... Начиная с июня, а особенно июль и август - это температура воздуха, которая будет значительно выше нормы, и большое количество дней она будет достигать +30...+35, а в отдельные дни даже до +40, поэтому лето может быть только жарким. Другого лета у нас уже не будет", - рассказал Николай Кульбида еще в конце мая.

Народный синоптик Леонид Горбань сообщал, что в июле особая жара продержится с 18 по 28 число.

В августе сильная жара будет ощущаться до 11 числа с периодическими шквалами и грозами. С 11 по 14 августа возможны дожди и небольшая температурная передышка. С 19 по 26 августа - вновь жара.