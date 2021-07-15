Европейская комиссия планирует возбуждить судебный иск против Венгрии и Польши за нарушение основных прав ЛГБТИК (лесбиянок, геев, бисексуалов, транс-людей, интерсекс, квир-людей).

Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте ЕК.

"Европа никогда не допустит, чтобы части нашего общества подвергались стигматизации: будь то из-за того, кого они любят, из-за своего возраста, этнической принадлежности, политических взглядов или религиозных убеждений", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Претензии в отношении Венгрии касаются недавно принятого закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. В отношении Польши Комиссия считает, что польские власти не смогли полностью и должным образом ответить на ее запрос относительно характера и воздействия так называемых "зон, свободных от идеологии ЛГБТ", принятых несколькими польскими регионами и муниципалитетами.

"Европейская комиссия открывает процедуру против Венгрии и Польши в сфере равенства и защиты фундаментальных прав… У обоих государств есть два месяца, чтобы ответить на аргументы, выдвинутые Европейской комиссией. В противном случае им будет направлено мотивированное мнение, а на следующем этапе последует обращение в Суд Европейского союза", - сказано в заявлении.

Напомним, начиная с марта 2019 года более 100 польских регионов, округов и муниципалитетов приняли постановления, провозглашающие свои территории свободными от идеологии ЛГБТИК. Согласно этим постановлениям, местные органы власти должны воздерживаться от поощрения терпимости к ЛГБТИК и отказываться от финансовой помощи со стороны организаций, выступающих за ЛГБТ-ценности.

Также мы писали о том, что 8 июля в Венгрии заработал закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, который во многом стал калькой с аналогичного российского документа.