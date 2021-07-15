В Верховую Раду внесли представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении Дениса Монастырского министром внутренних дел.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы парламента Дмитрия Разумкова Ольга Туний, передает "Интерфакс-Украина".

"В Верховную Раду поступило представление премьер-министра о назначении Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел Украины", - подтвердила Туний.

Также появился и снимок внесенного в Раду представления.

Напомним, Арсен Аваков, занимавший пост главы МВД с февраля 2014 года, написал заявление об отставке во вторник, 14 июля. Это случилось после того как он первым из украинских чиновников встретился с новым главой посольства США в Украине Джорджем Кентом.

Источники "Страны" связывают два этих факта, но по-разному трактуют взаимосвязи: по одной из версий, инициатором отставки стал Владимир Зеленский, а по другой - сам Кент. Мы подробно об этом уже писали.

Также мы сообщали, что Зеленский предложил на пост главы МВД вместо Авакова Дениса Монастырского, главу Комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Мы рассказывали, что о нем известно.