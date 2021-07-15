За минувшие сутки количество болеющих коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 14 человек впервые с апреля. При этом ранее на протяжении длительного времени оно последовательно уменьшалось.

Такие данные обнародованы на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса в четверг, 15 июля.

За прошедшие сутки в Украине было выявлено 623 новых случаев заболевания. Выздоровели 589 человек, еще 20 - скончались. (623 - 589 = 34 - 20 умерших = 14). Болеет Covid-19 в настоящее время в Украине 10 518 человек.

Данные на 15 июля. Скриншот: covid19.rnbo.gov.ua

До этого в последний раз увеличение количества активных случаев коронавируса фиксировалось 25 апреля текущего года, достигнув отметки в 1125 болеющих. После чего число инфицированных коронавирусом снижалось.

Данные за 25 апреля. Скриншот: covid19.rnbo.gov.ua

В июле же показатели снижения количества болеющих Covid-19 были незначительны, при этом до сегодняшнего дня ежедневно выздоравливало больше украинцев, чем заболевало.

Напомним, сегодня ВОЗ объявила о старте в мире третьей волны коронавируса. Гендиректор организации обратил внимание на рост в мире на минувшей неделе заболеваемости, а также смертности от последствий инфицирования коронавирусом.

Также мы рассказывали, что Минздрав обозначил сроки нового возможного локдауна в Украине.