Верховный суд Европейского союза подтвердил законность запрета на ношение хиджабов на рабочем месте. Он постановил, что работодатели имеют право запрещать сотрудницам, которые исповедуют ислам, носить этот вид одежды при двух условиях.

Об этом свидетельствует текст решения суда, вынесенного судом в четверг, 15 июля.

"Запрет на ношение любой формы выражения политических, философских или религиозных убеждений на рабочем месте может быть оправдан необходимостью работодателя создать нейтральный имидж по отношению к клиентам или предотвратить социальные споры", - говорится в документе.

В то же время запрет на ношение хиджабов должен соответствовать реальной потребности работодателя. Также такой запрет он должен согласовывать с правами и интересами сотрудника. В то же время национальные суды могут принимать во внимание конкретный контекст, например, необходимость соблюдения положений о защите свободы вероисповедания.

Рашение вынесено по иску двух мусульманок, одна из которых работает сиделкой в детском центре, а другая - аптечным кассиром в Гамбурге. Они не носили хиджабы, когда начинали работать, однако решили сделать это спустя годы. В то же время работодатели запрещали надевать хиджаб и требовали работать без них или переводили сотрудниц на другую работу.

Напомним, три года назад в Сумах молодую пару не пустили в ресторан из-за того, что парень был темнокожим, а его девушка была одета в хиджаб.

Тем временем в граждане Швейцарии на референдуме поддержали общенациональный запрет ношения предметов гардероба, скрывающих лицо, таких как платок, балаклава и паранджа. Запрет также коснется никабов и мусульманской бурки - женской одежды, полностью закрывающей лицо и тело.