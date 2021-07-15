Империя, Росинка, Царь, Ксенофонт и Ахиллес. Какие имена украинцы давали своим малышам в 2021 году
В первом полугодии текущего года самыми популярными именами, которые дали своим новорожденным малышам украинские родители стали: Анна, София, Мария, Александр, Богдан и другие традиционные для страны имена. Но некоторые украинцы решили назвать детей более оригинально, например Царь или Империя.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства Юстиции на своей странице в Facebook.
"Выбор имени ребенка - право родителей. Кто-то в этом вопросе гонится за экзотикой, кто следует национальным традициям. Однако большинство все же предпочитает привычные для нашего края имена", - сказано в сообщении.
В первом полугодии 2021 года самыми популярными именами для девочек стали:
- Анна,
- София,
- Мария,
- Виктория,
- Дарья,
- Вероника,
- Полина.
Для мальчиков:
- Артем,
- Александр,
- Максим,
- Богдан,
- Назар,
- Дмитрий.
Однако некоторые молодые украинские родители проявили оригинальность и назвали своих малышей крайне необычными именами. Среди трендовых редких имен последнего полугодия для мальчиков в Минюсте отметили такие:
- Ахиллес,
- Измаил,
- Принц,
- Одиссей,
- Тамерлан,
- Осман,
- Соломон,
- Эней,
- Царь,
- Моисей,
- Рожден,
- Варфоломей,
- Куонг Кыонг,
- Сулейман,
- Ксенофонт,
- Златослав.
Для девочек:
- Октавия,
- Фелиция,
- Мелисса,
- Божена,
- Весенняя,
- Камильена,
- Кассандра,
- Мальвина,
- Санта,
- Цветослава,
- Сапфира,
- Тиша,
- Юнона,
- Афина,
- Эсмеральда,
- Мадонна,
- Жасмин,
- Искра,
- Златослава,
- Цветок,
- Империя,
- Росинка,
- Флорентина,
- Герда ,
- Мелодисон,
- Ильинка,
- Аврора.
Напомним, в 2018 году некоторые украинцы тоже назвали своих детей весьма необычно, например: Игорина, Милаша, Шамама, Гамлет и Фараон.
Также сообщалось, что в прошлом году в список редких имен для украинских детей попали Зеленский и Янык.