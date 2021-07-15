Некоторые украинцы дают своим малышам необычные имена. Фото: pixabay

В первом полугодии текущего года самыми популярными именами, которые дали своим новорожденным малышам украинские родители стали: Анна, София, Мария, Александр, Богдан и другие традиционные для страны имена. Но некоторые украинцы решили назвать детей более оригинально, например Царь или Империя.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства Юстиции на своей странице в Facebook.

"Выбор имени ребенка - право родителей. Кто-то в этом вопросе гонится за экзотикой, кто следует национальным традициям. Однако большинство все же предпочитает привычные для нашего края имена", - сказано в сообщении.

В первом полугодии 2021 года самыми популярными именами для девочек стали: 

  • Анна,
  • София,
  • Мария,
  • Виктория,
  • Дарья,
  • Вероника,
  • Полина.

Для мальчиков: 

  • Артем,
  • Александр,
  • Максим,
  • Богдан,
  • Назар,
  • Дмитрий.


Однако некоторые молодые украинские родители проявили оригинальность и назвали своих малышей крайне необычными именами. Среди трендовых редких имен последнего полугодия для мальчиков в Минюсте отметили такие:

  • Ахиллес,
  • Измаил,
  • Принц,
  • Одиссей,
  • Тамерлан,
  • Осман,
  • Соломон,
  • Эней,
  • Царь,
  • Моисей,
  • Рожден,
  • Варфоломей,
  • Куонг Кыонг,
  • Сулейман,
  • Ксенофонт,
  • Златослав.

Для девочек:

  • Октавия,
  • Фелиция,
  • Мелисса,
  • Божена,
  • Весенняя,
  • Камильена,
  • Кассандра,
  • Мальвина,
  • Санта,
  • Цветослава,
  • Сапфира,
  • Тиша,
  • Юнона,
  • Афина,
  • Эсмеральда,
  • Мадонна,
  • Жасмин,
  • Искра,
  • Златослава,
  • Цветок,
  • Империя,
  • Росинка,
  • Флорентина,
  • Герда ,
  • Мелодисон,
  • Ильинка,
  • Аврора.

Как называли малышей в 2021 году. Скриншот из фейсбука Минюста

Напомним, в 2018 году некоторые украинцы тоже назвали своих детей весьма необычно, например: Игорина, Милаша, Шамама, Гамлет и Фараон.

Также сообщалось, что в прошлом году в список редких имен для украинских детей попали Зеленский и Янык.

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