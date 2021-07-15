В первом полугодии текущего года самыми популярными именами, которые дали своим новорожденным малышам украинские родители стали: Анна, София, Мария, Александр, Богдан и другие традиционные для страны имена. Но некоторые украинцы решили назвать детей более оригинально, например Царь или Империя.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства Юстиции на своей странице в Facebook.

"Выбор имени ребенка - право родителей. Кто-то в этом вопросе гонится за экзотикой, кто следует национальным традициям. Однако большинство все же предпочитает привычные для нашего края имена", - сказано в сообщении.

В первом полугодии 2021 года самыми популярными именами для девочек стали:

Анна,

София,

Мария,

Виктория,

Дарья,

Вероника,

Полина.

Для мальчиков:

Артем,

Александр,

Максим,

Богдан,

Назар,

Дмитрий.



Однако некоторые молодые украинские родители проявили оригинальность и назвали своих малышей крайне необычными именами. Среди трендовых редких имен последнего полугодия для мальчиков в Минюсте отметили такие:

Ахиллес,

Измаил,

Принц,

Одиссей,

Тамерлан,

Осман,

Соломон,

Эней,

Царь,

Моисей,

Рожден,

Варфоломей,

Куонг Кыонг,

Сулейман,

Ксенофонт,

Златослав.

Для девочек:

Октавия,

Фелиция,

Мелисса,

Божена,

Весенняя,

Камильена,

Кассандра,

Мальвина,

Санта,

Цветослава,

Сапфира,

Тиша,

Юнона,

Афина,

Эсмеральда,

Мадонна,

Жасмин,

Искра,

Златослава,

Цветок,

Империя,

Росинка,

Флорентина,

Герда ,

Мелодисон,

Ильинка,

Аврора.

Напомним, в 2018 году некоторые украинцы тоже назвали своих детей весьма необычно, например: Игорина, Милаша, Шамама, Гамлет и Фараон.

Также сообщалось, что в прошлом году в список редких имен для украинских детей попали Зеленский и Янык.